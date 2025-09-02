El valenciano Julián Oliver coge la batuta de la sinfónica del Ateneo de Mieres

Julián Oliver López se estrenará este sábado como director de la Banda Sinfónica del Ateneo de Mieres. Lo hará en un ensayo que dice afrontar "como la ilusión de un niño". Nacido en Valencia, territorio con gran tradición de bandas de música, Oliver quiere que la sinfónica del Ateneo de Mieres sea "una banda de gran calidad a nivel nacional". Para ello intentará trasmitir las sensaciones y las enseñanzas que le conformaron como músico en la banda de su barrio de Valencia o de su pueblo, Villafranca de los Caballeros, que cuenta con una agrupación que tiene más de 130 años de historia.

Julián Oliver López es profesor de tuba y bombardino en el Conservatorio de Oviedo. Allí entró en contacto con Antonio Cánovas, exdirector de la banda mierense, que le invitó a colaborar con la formación. "Me gustó mucho el ambiente", confiesa. Así que cuando los dos últimos cursos el tuba titular de la formación se trasladó a Madrid, Oliver asumió el rol y se enganchó a la tuba, aunque reconoce que su verdadera vocación es ser bombardinista.

Cuando le ofrecieron asumir la dirección de la banda se lo tomó "con mucha ilusión" por ponerse al frente "de un grupo tan numeroso -65 músicos-, con mucha gente joven y muchas ganas de hacer cosas". Además, resalta, "la directiva tiene las ideas muy claras y proyectos muy interesantes".

Julián Oliver López es tan apasionado de la música que afirma que no trabaja "ningún día del año" porque se siente afortunado de poder dedicarse a la música. "Para mi llega septiembre y lo afronto con una ilusión tremenda por empezar el curso en el Conservatorio y ahora en banda del Ateneo", insiste.

Trombonista y subdirector

El nuevo director estará acompañado del mierense, de Turón, Marcos Malnero, que lleva unos meses como trombonista de la banda y ahora ejercerá de subdirector.

Julián Oliver López comenzó sus estudios en Catarroja (Valencia) y estudió la carrera en el Conservatorio Superior de Castellón en la especialidad de tuba y bombardino. Estudió durante tres cursos en la "Brass Academy" de Alicante, donde fue alumno de Josep Burguera. También recibió clases de solistas nacionales e internacionales como Miguel Moreno, Vicente López, Steven Mead, Shoichiro Hokazono, Mario Torrijo, Mel Culbertson y Øystein Baadsvik. Asimismo, se formó durante 3 años como alumno en el Curso de Composición, Análisis y Dirección de Bandas de la Vall d’Albaida (Valencia).