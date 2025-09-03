Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acosaron a un matrimonio para dejar su casa, les robaron y los denunciaron por "okupas": dos detenidos en Langreo por un caso de "mobbing inmobiliario"

Los arrestados habían falsificado un documento que supuestamente autorizaba la gestión del inmueble

La Comisaría de la Policía Nacional de Langreo.

La Comisaría de la Policía Nacional de Langreo. / D. O.

Miguel Á. Gutiérrez

Langreo

La Policía Nacional ha detenido en Langreo a dos personas acusadas de delitos de robo con fuerza en domicilio, estafa, falsedad documental y coacciones en el marco de un caso de mobbing inmobiliario, señalaron responsables policiales.

La investigación, según relataron las mismas fuentes, comenzó en agosto, cuando un matrimonio denunció que uno de los implicados había entrado en su vivienda sin consentimiento y les dio un plazo de 45 días para abandonarla. Tras poder acceder de nuevo al domicilio, comprobaron que les faltaban 5.000 euros.

"Al día siguiente, otro hombre, que decía ser propietario del piso, denunció a la pareja por 'okupación'. Sin embargo, se descubrió que el legítimo dueño había fallecido dos años antes y que, en su momento, había autorizado a ese matrimonio a residir en la vivienda", explicó la Policía.

Las pesquisas revelaron que en 2023 el verdadero propietario de cinco inmuebles en Sama de Langreo falleció sin descendencia, nombrando heredero a un conocido. Este último renunció a la herencia por falta de recursos económicos, pero aun así encargó a otro individuo la gestión de los pisos con fines lucrativos, sin declarar ingresos y sin tener derecho sobre las propiedades.

Falsificación

Para dar apariencia de legalidad, falsificaron un documento que supuestamente autorizaba la gestión de los inmuebles. La Policía comprobó la falsificación al constatar que la fecha era anterior a la expedición del DNI del fallecido. Con este documento comenzaron a alquilar las viviendas.

"El matrimonio afectado se negó a pagar al no reconocerles como propietarios, lo que provocó que los implicados aumentaran la presión: los denunciaron por okupación e incluso llegaron a darles de baja en el padrón municipal", señalaron fuentes policiales, que añadieron que "tras analizar toda la documentación y recoger testimonios de inquilinos y afectados, se detuvo a los dos sospechosos, que quedaron en libertad tras declarar".

Noticias relacionadas y más

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Langreo, que continúa investigando para determinar la responsabilidad penal de cada uno.

TEMAS

