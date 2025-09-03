Empieza la urbanización de Villallana, que espera atraer empresas

Las obras de urbanización del polígono de Villallana, en Lena, por fin han comenzado. Valoradas en 5,5 millones de euros, tienen un plazo de ejecución de un año. El polígono está prácticamente ya ocupado en su totalidad por las instalaciones de Asturiana de Laminados (Asla) y por Rioglass (sin actividad). La obra llevaba ya casi 20 años esperándose, porque el polígono, funcionando, carece de viales y de servicios básicos.

Además, se pretende ampliar la superficie para atraer empresas. Se dedicarán 120.000 metros cuadrados a intentar traer nuevas empresas a Lena.