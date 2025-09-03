La escuelina Monsacro, en Santa Eulalia de Morcín, tendría que abrir este jueves y acoger a 28 niños, pero la directora, Patricia Alonso, no tiene claro que vaya a ser así. El pasado mes de julio se desprendió parte del techo de una de las aulas, la destinada a bebés de menos de un año y nadie lo ha arreglado. Los cascotes cayeron directamente sobre alguna de las cunas destinadas al descanso de lo niños. Alonso informó al Ayuntamiento de Morcín, titular del local en el que está la escuelina, y a la Consejería de Educación del Principado de Asturias, de quien depende el centro educativo desde este lunes, 1 de septiembre, cuando la escuela de 0 a 3 de Morcín, en funcionamiento desde 2012, se integró en la red regional de escuelinas.

La escuelina de Morcín, con daños y goteras un día antes de abrir

"Pensé que lo arreglarían en agosto, cuando no había niños, pero no ha sido así", explica Alonso, que no sabe muy bien qué hacer. "Alguien tendría que decirnos si abrimos o no, pero ese aula de bebés no se puede utilizar", explica. Este martes nadie le había dicho nada.

Tres aulas

La escuelina tiene tres aulas, una para menos de un año, otra para niños de 1 a 2 años y otra para los "mayores", de 2 a 3 años. En total deberían empezar este jueves 28 niños de los que cuatro son bebés de meses. "Si los metemos en las otras aulas incumplimos las ratios", asegura Alonso, que además explica que "en el aula de 1 a 2 años tenemos una plaza libre pero no podemos meter a los otros bebés, nacidos este año, con niños de tres años".

El centro educativo está situado en el bajo de un edificio de viviendas y en alguno de los pisos o en la red de agua de la comunidad hay una fuga que acabó dañando el techo de una de las aulas. El problema es que sigue saliendo agua y no han logrado dar con la avería. "Han venido fontaneros y peritos del seguro de la comunidad de propietarios y de la escuela pero no encuentran la fuga", lamenta la directora del centro que explica que "algunos vecinos no han dejado entrar en sus casas para ver si la fuga salía de allí". n