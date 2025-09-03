IU pide conocer el estado de las obras en los colegios de San Martín

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio exige al equipo de gobierno socialista "explicaciones inmediatas" sobre el estado de las obras pendientes en los colegios públicos del concejo.

La coalición de izquierdas demandó la información por escrito el pasado 21 de agosto y afea al gobierno local que aún no le haya dado respuesta a una semana del inicio del curso escolar.

"Desde nuestro grupo municipal consideramos inadmisible este silencio, más aún cuando hablamos de actuaciones necesarias para garantizar unas condiciones dignas y seguras en los centros educativos donde estudian nuestros hijos e hijas", criticó Esther Cepedal, portavoz de IU en San Martín, que afirmó además que "el mantenimiento de los colegios no puede quedar relegado a un segundo plano ni depender de la improvisación. Las familias y la comunidad educativa necesitan certezas sobre cuándo y cómo se van a ejecutar las obras pendientes". Entre esas obras hay actuaciones como reparación de cubiertas o sistemas de calefacción, mejoras en la accesibilidad o trabajos para mejorar la seguridad en los patios.

Explicaciones inmediatas

"Reclamamos al equipo de gobierno que asuma su responsabilidad y dé explicaciones de manera inmediata", insistió Cepedal.

IU mantiene que "la educación pública merece la máxima atención y la desidia institucional no puede convertirse en la norma". La formación reiteró su compromiso con la defensa de la escuela pública. Esther Cepedal concluyó exigiendo "que se actúe con seriedad, transparencia y responsabilidad".

El Ayuntamiento de San Martín puso en marcha en verano de 2024 un plan de choque para mejorar los centros educativos del concejo.