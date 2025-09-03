Lena organiza su primera subasta de ganado local
El Ayuntamiento de Lena organiza para el 10 de octubre, coincidiendo con Les Feries, la primera subasta local de ganado vacuno que se celebrará en el concejo. El plazo para participar e inscribir reses está abierto hasta el próximo 19 de septiembre.
Entre los requisitos figuran que los animales deben ser nacidos y pertenecer a ganaderías locales del concejo de Lena. Los machos deben tener entre 8 y 15 meses y las hembras entre 6 y 15 meses de edad, además de contar con calificación sanitaria y certificado genealógico.
A diferencia de otras subastas, que admiten animales de toda España, esta iniciativa se centrará exclusivamente en ganado del concejo para potenciar y dar visibilidad a la cabaña ganadera local, ofreciendo una plataforma única para los productores de la zona.
La subasta establecerá un tope de 20 animales, divididos equitativamente en diez hembras y diez machos. Cada ganadería podrá presentar hasta dos animales.
Este evento no solo busca dinamizar el mercado local, sino también reafirmar la importancia de Lena como referente en la actividad ganadera asturiana. La subasta se enmarca en la Feria de Ganado Vacuno "Puerta de Asturias", que durante los últimos años registró récord de participantes. n
