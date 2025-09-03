La obra del recinto ferial de Langreo acaba este mes pese a cambiarse el proyecto

El alcalde de Langreo, Roberto García, aseguró que el Ayuntamiento ha solicitado una prórroga para la ejecución del recinto ferial de Talleres del Conde, debido al modificado de obra que tuvo que ser introducido para añadir cambios en el sistema eléctrico y en la conexión de fibra óptica. No obstante, el regidor aseguró que la obra va a buen ritmo y que la empresa adjudicataria ve probable incluso acabarla a finales de este mes, tal y como estaba previsto, sin tener que hacer uso de la prórroga.

García, que se mostró cauto a la hora de dar un plazo concreto para la apertura del ferial, indicó que, de forma paralela, el Consistorio irá tramitando las licitaciones de los servicios de seguridad, limpieza o megafonía, así como la preparación de la programación.

Operarios trabajando en las fachadas del pabellón cerrado. | M. Á. G.

El gobierno local había adelantado a principios de agosto que necesitaba introducir cambios en la obra, que tiene un presupuesto de 4.375.076 euros, si bien se trataba de "actuaciones menores" que no supondrían una prolongación "sustancial" de las obras. La construcción del ferial, que tendrá 7.711 metros cuadrados de superficie, comenzó a finales del mes de septiembre del año pasado.

El regidor langreano indicó que, pese al modificado de obra, los trabajos de Talleres del Conde "van en plazo de ejecución. Aunque hemos pedido una prórroga hasta diciembre, he estado hablando hace poco con la dirección de obra del proyecto, con la empresa adjudicataria, y es probable que acabemos en el plazo original, para finales de septiembre. En cualquier caso, estaríamos cubiertos hasta diciembre".

Prudencia

Roberto García, en cualquier caso, se mostró prudente con la puesta en marcha del equipamiento. "Talleres del Conde no es solo terminar la obra. Hay que poner un sistema de vigilancia porque, de lo contrario, eso en dos días nos lo vandalizan y nos lo echan abajo. Y después hay que darle contenido. Hay que amueblarlo y prepararlo, dotándolo de fondos en el próximo presupuesto. Y hay que definir una programación de actividades, que es fundamental".

Señaló el regidor que "la idea es comenzar a trabajar ya con todos estos preparativos, antes incluso de que se acabe la obra. Vamos a ver si nos da tiempo a preparar todas las licitaciones para poder hacerlo antes e ir preparando todo el tema de limpieza, seguridad, megafonía... Para sacar todo esto adelante hace falta bastante dinero. Va a ser una inversión importante, pero también un punto de inflexión para el concejo", destacó.

En opinión de García, el futuro ferial "va a permitir tener un lugar para la celebración de eventos y un espacio lúdico. Y una ventana desde la que Langreo podrá mostrarse al exterior y recibir ofertas de fuera". De los 7.711 metros cuadrados que ocupará el futuro recinto ferial de Langreo, alrededor de 2.827, que son poco más de un tercio, estarán en un pabellón cerrado.