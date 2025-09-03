La Oficina de Turismo de Mieres atiende un 50% más de consultas

La Oficina de Turismo de Mieres atendió durante los meses de julio y agosto más de 800 consultas, lo que conforma el interés que suscita el concejo.

La mayor parte de las consultas recibidas, un 80% del total, fueron presenciales, siendo la mayor parte (un 74%) de turismo nacional y un 10% internacional. La oficina recibió visitantes de las 17 comunidades autónomas, destacando Madrid (23%) y Comunidad Valenciana (13%), mientras que a nivel internacional destacan los turistas de Francia (36%) y de Reino Unido (15%). Estas consultas presenciales se incrementaron casi un 50% en relación al mismo periodo del año 2024. El objetivo municipal pasa por seguir promoviendo e impulsando el turismo en Mieres.

En esta línea de trabajo el Ayuntamiento apostó este verano por la ampliación de horarios en la Oficina de Turismo lo que permitió que desde mediados de julio este servicio abriera todos los días de la semana. Una acción que contribuyó no solo a mejorar la atención a las y los visitantes, sino también a la mejora de la imagen y profesionalización del destino, así como al impulso en la promoción turística.

Además de las consultas presenciales, en este verano también se han incrementado las consultas telefónicas en la oficina en un 75% y se han multiplicado por 10 las consultas recibidas vía mail. Todos estos datos demuestran que el trabajo que se está realizando para promocionar el municipio está dando frutos y el objetivo es continuar en esta línea de trabajo ofreciendo actividades pioneras e iniciativas durante todo el año para dar a conocer Mieres y todos sus recursos. La programación "Disfruta Mieres" --que continúa durante este mes— y que ha sido todo un éxito y otras propuestas como el Reto Territorio Minero o Bocamina forman parte de "una estrategia definida que está dando frutos y que pretende crear productos turísticos atractivos que permitan poner en valor el patrimonio del municipio y atraer visitantes que dinamicen la economía", señaló el concejal de Turismo, Álvaro González.