La virgen de Miravalles saca la cartera: descubre el programa para honrar a la alcaldesa perpetua de Aller

La localidad allerana de Soto ya lo tiene todo listo para celebrar las fiestas en honor a la Virgen de Miravalles, conocida como la "alcaldesa perpetua de Aller". Serán tres jornadas intensas que arrancarán el sábado, 6 de septiembre, y terminarán el lunes, día grande, con el sorteo de 2.000 euros.

El programa recoge que el propio sábado será el día del socio. Arrancará la jornada en el Llerón de Santana con el reparto del bollu a las 16.00 horas. Una hora más tarde tendrá lugar el maratón de Tute y un bingo. A las 18.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles, mientras que a las 23.00 horas arrancará la primera verbena, amenizada por Dani Parrondo y Astur Dj, y en la que durante su transcurso se sortearán 1.000 euros.

Noche celta

Para la jornada del domingo, y organizada entre la comisión de fiestas y el Ayuntamiento de Aller, está prevista la Noche Celta. Arrancará a las 20.00 horas y por el escenario desfilarán los miembros de la Banda de Gaites el Gumial, como formación anfitriona, a la que seguirán grupos de lo más potente del panorama regional. Herbamora (21.00 horas), Llan de Cubel (22.30 horas) y Gieldu (00.00 horas), pondrán la música de un evento ya consolidado.

Y tras dos jornadas intensas, llegará el día grande, el de la Virgen de Miravalles. Por un lado, habrá fiesta en el prau de Miravalles, con chupinazo, pasacalles, la procesión entre la cripta y el santuario, o las misas y procesión en torno al templo. Oficios tradicionales que, junto a la sesión vermú que arrancará a las 14.30 horas, ocuparán buena parte del programa. Tras devolver a la virgen a la cripta, en el entorno de las 18.00 horas, la fiesta se trasladará al Llerón de Santana. "Disco Danky" y Astur DJ seguirán con la verbena, en la que se sortearán 2.000 euros, y que finalizará con una gran chocolatada con churros y fuegos artificiales.