Asturias a la cabeza en suicidios, con 14 víctimas por cada 100.000 habitantes

Hasta hace no mucho tiempo, hablar de salud mental, y sobre todo de suicidios, era un tema tabú. Sin embargo, se trata de asuntos que merecen un nuevo tratamiento social, y con la meta puesta en ayudar de manera más precisa a aquellas personas que atraviesen por problemas de ese tipo. Esa es una de las metas del Teléfono de la Esperanza, una ONG que opera a nivel mundial, y cuya delegación regional presentó ayer en Mieres los últimos datos de los que dispone. Cifras que no son demasiado positivas para Asturias: la región registra el índice más alto de suicidios del país, con casi 14 víctimas por cada 100.000 habitantes según los datos del INE del año 2023, los últimos de los que se dispone.

La presidenta del Teléfono de la Esperanza en Asturias, Ladis García, estuvo acompañada en el acto por los directivos Camino Álvarez y Javier Alonso, que ofrecieron los datos de los que dispone la entidad. En 2023, hubo, a nivel nacional, "4.116 suicidios, de los cuales 3.044 fueron de hombres y 1.072 de mujeres, con una edad media de entre 50 y 59 años", explicaron, para agregar que en 2024, con datos provisionales, se registraron "3.846 fallecidos, de los que 2.834 son hombres y 1.012 son mujeres".

Ladis García señaló que "por cada 100.000 habitantes, en Asturias seguimos siendo los primeros" en la tasa de suicidios. Lo atestigua el INE, que refleja que se registraron casi 14 suicidios por 100.0000 habitantes en 2023.

Atenciones

Estas cifras hacen más importante si cabe la labor del Teléfono de la Esperanza. "En 2024 atendimos 7.976 llamadas al teléfono, de las cuales 265 tenían claramente una temática suicida", señaló Camino Álvarez, que especificó que la edad media era de 46 a 55 años. Y en lo que va de año, el servicio atendió 3.496 llamadas, de ellas 120 con temática suicida. "103 eran llamadas con ideación suicida, otras 11 personas llamaron con crisis suicidas y otras 6 ya durante el acto suicida", explicaron, para agregar que más del 70 por ciento de las atenciones fueron a mujeres, lo que contrasta con la tendencia nacional.

En el acto, los miembros del Teléfono de la Esperanza aprovecharon para presentar las mesas informativas que se instalarán en Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres. Esta última será el próximo domingo, y el objetivo es concienciar sobre el suicidio y la manera de afrontar esta situación tanto para las posibles víctimas como para las personas del entorno que puedan sospechar sobre algún caso. Además, habrá una actividad y se entregarán guías de prevención.