La carrera solidaria por la ELA será el 13 de septiembre en San Martín

Langreo celebra sus fiestas patronales, que tienen lugar los días 7 y 8 de septiembre. Las Fiestas de El Carbayu, de Interés Turístico Regional, gozan del apoyo del sector comercial. Tiendas y establecimientos saben que las celebraciones contribuyen a dinamizar la vida social, cultural y comercial de Langreo. El Carbayu es la excusa perfecta para comprobarlo.

El 13 de septiembre, San Martín acogerá la "Marcha-carrera no competitiva ELA Principado de Asturias", un evento solidario en el marco de la FEMEX para dar visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica. Existen 300 dorsales disponibles y la recaudación íntegra se destinará a la Asociación ELA Asturias. La cita combina deporte, sensibilización y apoyo a la investigación.

