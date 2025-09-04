Cientos de corredores contra la ELA en San Martín

La marea verde de apoyo a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) tomará las calles de San Martín del Rey Aurelio el próximo 13 de septiembre con la celebración de la "Marcha-carrera no competitiva ELA Principado de Asturias", que tendrá lugar un año más en el marco de la Feria de Muestras y Exposiciones del concejo (Femex). Concejalía de Deportes, ELA Asturias, Club de Atletismo Valle del Nalón y Alcampo Valle del Nalón organizan y colaboran en la organización de la prueba solidaria y deportiva.

Se trata de "dar visibilidad a la ELA, para que se nos vea y se nos escuche", subrayó María José Álvarez, presidenta de la asociación ELA Asturias. "Más allá de la aportación económica, que también es importante, el propósito es sensibilizar y dar a conocer la enfermedad", destacó.

Un año más, esta marcha no competitiva contará con la colaboración técnica del Club de Atletismo Valle del Nalón, con Clara González a la cabeza, en el desarrollo y seguimiento de la prueba, que saldrá a las 12.30 horas del parque de El Florán y está patrocinada por el Centro Comercial Alcampo Valle del Nalón. Su director, Joaquín Míguez tiende la mano un año más aportando las camisetas conmemorativas para los participantes, entre otros apoyos.

Municipio solidario

Para la concejala de Deportes, Cintia Ordóñez, "San Martín es un municipio solidario como lo demuestran acciones deportivas con una causa social como propósito como es esta marcha, que persigue dar visibilidad a la ELA, generar conciencia social y solicitar todos los apoyos públicos posibles para que se avance en la mejora de los servicios y recursos al servicio de los enfermos, como en investigación", apeló.

Las inscripciones para participar pueden realizarse hasta el 10 de septiembre en la plataforma web empa-t.com, y en las oficinas del polideportivo de Blimea los días 11, 12 y 13 de septiembre, hasta 30 minutos antes de la salida de la carrera.

300 dorsales

En total han sido ofertados 300 dorsales, con la previsión de que se agoten. El coste de la inscripción es de 10 euros y da derecho a participar en la prueba, una camiseta técnica conmemorativa y bolsa de avituallamiento. También se puede participar con un dorsal cero.

La entrega de dorsales y camisetas se realizará en el polideportivo municipal de Blimea el viernes 12 de septiembre, entre las 17.00 y las 20.00 horas, y el sábado 13 de septiembre, a partir de las 10.00 horas.

En total son nueve las carreras solidarias consecutivas que el Ayuntamiento de San Martín viene organizando en el marco de la feria. Desde hace dos ediciones la recaudación va destinada a los enfermos de la ELA con la donación íntegra de la inscripción a la Asociación ELA del Principado de Asturias.

La marcha-carrera, de cuatro kilómetros de longitud y dificultad baja, partirá desde el parque de El Florán en dirección al puente del Miramar por la ribera del río Nalón. Una vez alcanzado este punto, continuará por la carretera AS-17, que cruza la localidad de Blimea en sentido descendente hacia la iglesia de Sotrondio, donde se enlazará con el Paseo de San Martín de regreso a la meta en el mismo lugar de la salida. n