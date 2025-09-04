Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»

Corría el año 1972. El mismo del estreno de «El padrino», la reelección de Nixon y el «milagro de los Andes», en el que dieciséis supervivientes de un accidente aéreo fueron rescatados en la montaña tras pasar más de dos meses perdidos en la nieve. Por aquel entonces, Langreo era un hervidero. En el concejo vivían 60.000 personas (frente a los 38.000 vecinos actuales) y la minería y la siderurgia aún daban trabajo a miles de personas en la región. Había perres, sitios donde gastarlas y, sin mundos virtuales paralelos, la vida se hacía en la calle. «La Felguera de entonces era algo tremendo. Parecía la calle Corrientes».

A José Ramón Abad le sale la vena porteña cuando evoca la analogía. Natural de El Entrego, pasó 17 años en Buenos Aires, donde trabajó primero como peón y luego en la hostelería, hasta tener su propio negocio. Al regresar a España, se casó con Luisa Vallina, también entreguina, y en 1972 ambos abrieron un restaurante en La Felguera. No resulta extraño el nombre elegido: «El Gaucho». Un establecimiento que, durante más de medio siglo y hasta su reciente cierre por jubilación, ha sido un referente de la gastronomía de la región.

El restaurante-sidrería «El Gaucho» se asentó sobre un local anterior que se traspasaba. Un bar que, con diferentes nombres, venía funcionando desde principios de los años treinta: «Era un local en el que la gente iba a tomar algo y jugar la partida. Pero nosotros queríamos poner un restaurante».

Tras regalar a los parroquianos las cartas y las fichas del dominó, el matrimonio se puso manos a la obra. Un año después nacería el hijo de la pareja. Empezó cocinando Abad y, poco a poco, su esposa fue cogiendo el relevo. «Yo no sabía mucho de cocina al principio. Entonces trabajaba en una mueblería, pero mi madre que ayudó», relata Luisa Vallina: «Servíamos mucha carne y pescados a la plancha. Y después se fueron sumando otras cosas como cebolles rellenes o revuelto de oricios; hay que ir adaptándose a los gustos del cliente». «Y fuimos un poco donde se empezaron a popularizar los pinchos morunos», tercia su marido: «Se podían llegar a vender mil un fin de semana».

Durante años, en el restaurante no había hora de cierre. La respuesta cuando los clientes preguntaban era que «en El Gaucho siempre son las doce para comer». «Había fines de semana en los que podíamos enlazar un día con otro. Igual te venían unos clientes a las tres de la mañana y te pedían una paella», rememora Abad. Una tradición marcaba el momento de irse a casa si el día se alargaba: «Cuando abría, íbamos al quiosco Álvaro a por doce o quince ejemplares de LA NUEVA ESPAÑA y a por cuatro o cinco periódicos deportivos que repartíamos entre los clientes ; y ahí ya cerrábamos».

No es una hipérbole decir que todo el mundo pasaba por «El Gaucho». Por el establecimiento desfilaron presidentes del Principado, «Adrián Barbón siempre vino mucho, ya de alcalde»; personajes del deporte como Butragueño, Ángel Villar o Guruceta; artistas como «Los de Palacagüina», Diana Navarro o Marujita Díaz; y políticos como Alfonso Guerra, Manuel Fraga o Julio Anguita.

Las paredes del local testimonian el cariño cosechado durante 53 años. Hay un dibujo (cómo no de un gaucho) obra del dibujante Falo y regalado por Faustino «El rebelde», proveedor de vino y cliente. También hay camisetas de deportistas y banderas de Asturias y Langreo firmadas por los clientes. Y muchas fotografías, de comensales y de peñas vinculadas al establecimiento, como la «Gastrobebinómica», que se reunía cada año en un lagar, o la de Pedro Monzón y Luis «El Fonta».

Quedarán esas imágenes como recuerdo de un restaurante que echa el cierre por la jubilación de Luisa Vallina (su marido ya se había retirado años atrás). «La cosa actualmente para los autónomos, no solo para la hostelería, está complicada porque la población de las Cuencas ha bajado y tampoco hay todo el apoyo necesario por parte de las administraciones», argumenta Abad.

–¿Y qué es lo que más van a echar de menos?

«A la gente». La respuesta brota al alimón. «Llevo ya 53 años trabajando en el restaurante y es hora de retirarse, pero me da mucha pena por los clientes. Por dejar de estar con ellos», señala Vallina. Su marido, con la mirada vidriosa, abunda en la reflexión. «Me emociono porque, después de tantos años, los clientes ya son como parte de la familia. Te paran por la calle para preguntar; incluso me han llegado mensajes de amigos de Buenos Aires».

Después de medio siglo al frente de «El Gaucho», este matrimonio de hosteleros se ha ganado un merecido descanso. Quién sabe. Quizá decidan hacer un viaje a Buenos Aires. Y allí, en la populosa calle Corrientes, Ramón Abad podrá decir: esto parece La Felguera de 1972.