Las dos escuelinas del Principado en Mieres no iniciarán hoy el curso. La Consejería de Educación del Principado, de quien dependen los dos centros, explicó este miércoles, un día antes de la apertura oficial de los citados centros, que en la escuela para niños de 0 a 3 años ubicada en el colegio Llerón-Clarín, en la zona sur de Mieres, "se han cumplido todos los plazos de obra" pero aún queda un trámite: "delimitar el espacio del patio del colegio que estará destinado a la escuelina". Este proceso, al que el Principado no pone fecha aunque apunta que no requerirá tiempo, impide por ahora que los 39 niños matriculados pueden empezar el curso.

Teodoro Cuesta

Respecto a la otra escuelina del Principado en Mieres, la del colegio Teodoro Cuesta, las mismas fuentes de la Consejería de Educación recordaron que en este caso "está incluida en la fase dos" del proyecto regional de la red de escuelas para niños de 0 a 3 años. Los centros de esa fase tienen prevista su apertura antes de que finalice el año, pero sin fecha concreta.

Les Xanes

Hasta este curso, la escuela infantil "Les Xanes", de titularidad municipal y anexa al colegio Santiago Apóstol de Mieres, era la única pública en el concejo para niños de hasta 3 años. Cuenta con seis aulas y en torno a unas 80 plazas que un año más se han llenado para este inicio de curso.

Morcín sí abre

En cuanto a los problemas surgidos en la escuelina Monsacro, en Santa Eulalia de Morcín, por una filtración de agua, tanto la Consejería de Educación como el Ayuntamiento confirmaron este miércoles que iniciará hoy el curso con los 28 niños inscritos, eso sí, habrá que reubicar las cunas y zona de descanso de los cuatro bebés de menos de un año, ya que este espacio se ha visto dañado por una fuga de agua.

El Ayuntamiento de Morcín logró a primera hora de la mañana entrar en la vivienda en la que estaba la avería, algo que llevaba intentando desde hace dos meses y que no había conseguido porque el propietario estaba de vacaciones y tampoco puso muchas facilidades. Así, se ha podido localizar la avería que causó la filtración -el mal sellado de un plato de ducha- y ahora será el seguro el encargado de repararlo y de solucionar los daños originados por el agua en la escuelina.

El departamento que dirige Eva Ledo aseguró que "el arquitecto municipal de Morcín ha notificado por escrito a la Consejería de Educación que la escuelina podrá iniciar este jueves el curso con total normalidad, ya que la avería detectada tan solo afecta a la zona de siesta, de 11 metros cuadrados de superficie, y el centro dispone de superficie suficiente para reubicar las cunas temporalmente en otro lugar".

El alcalde de Morcín, Maximino García, por su parte, explicó que llevan desde julio intentando solucionar el problema pero aclaró que "el Ayuntamiento no puede entrar en una vivienda si el propietario no lo permite" pero también subrayó que "no se va a cerrar la escuela por un aula de once metros cuadrados, que es el cinco por ciento del inmueble, cuando se puede reubicar a los niños".