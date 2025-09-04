La inmigración asturiana en Cataluña echa raíces en Ciaño

El bioquímico y biólogo langreano Javier Abel Menéndez Menéndez es jefe del grupo de investigación de metabolismo y cáncer en el Instituto Catalán de Oncología, en Girona. Lleva más de dos décadas en Cataluña pero regresa a Langreo, donde se crió, cada vez que puede. Este septiembre lo hace para recibir el XVIII premio «Langreanos en el Mundo», que cada año otorga la asociación del mismo nombre. Este jueves, siguiendo con la tradición de los premiados, plantó un árbol, un haya, dentro del programa “Raíces de la inmigración”. Lo hizo en los jardines de la Casa de la Buelga, “el sitio más bonito de Ciaño”, muy cerca del barrio donde creció, Camponada. “Es una maravilla poder estar aquí plantando un árbol, estoy encantado”, aseguraba minutos antes de tirar de pala para echar tierra sobre las raíces que ahora crecerán en Langreo con sabia catalana.

Menéndez estuvo acompañado, además de por su familia, por el alcalde de Langreo, Roberto García, la concejala Marina Casero, y el presidente de “Langreanos en el Mundo”; Manuel Llaneza, que calificó al galardonado de “eminencia” y explicó que el haya que plantó Menéndez “es el número 21 de ‘Raíces de la inmigración”, un proyecto “muy importante porque significa traer de los lugares en los que residen nuestros asociados un árbol que conecte raíces que son las nuestras y que están fuera de Langreo, con nuestra querida tierra”. “Las raíces que se fueron vuelven por medio de este árbol”, concluyó Llaneza.

Proyectos nacionales e internacionales

La candidatura de Javier Menéndez se impuso a otras diez. "El jurado ha decidido, por mayoría, otorgar el Premio ‘Langreanos en el Mundo 2025’ a Javier Abel Menéndez por su trayectoria de investigación sobre el cáncer, obteniendo como investigador principal numerosos proyectos nacionales e internacionales, que han dado lugar a publicaciones científicas como autor senior en revistas del más alto impacto mundial, sin perder sus raíces langreanas", refleja el acta del fallo. El presidente de Langreanos en el Mundo, Manuel Llaneza, resaltó, por su parte, que Menéndez es "una persona que tiene mucha vinculación con Langreo. Está muy emocionado con el premio, nos ha impresionado su trayectoria como investigador".

El premio Solidaridad-Falo Cadenas 2025 fue a parar a la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia, una de las tres candidaturas presentadas, "por el trabajo llevado a cabo en Guatemala promoviendo la solidaridad a través de proyectos de cooperación que persiguen combatir la marginación social, fomentado la salud integral y la formación de las poblaciones con la colaboración altruista de la ciudadanía de Langreo", según el jurado. "Realizan una labor importante atendiendo a personas completamente desfavorecidas", apuntó, por su parte, el presidente del colectivo organizador.