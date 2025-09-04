Mieres renovará por completo el campo de fútbol de Ujo

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Deportes que dirige César Menéndez, ha sacado a licitación las obras de adecuación de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Ujo. Unos trabajos que supondrán una inversión de más de 270.000 euros y que permitirán que este equipamiento cuente con un césped renovado de última generación. Además, el proyecto prevé la mejora del cierre perimetral de red detrás de las porterías de fútbol 11, la sustitución de esas porterías y de los cañones de los sistemas de riego, que ahora están en superficie y pasarán a ser soterrados, evitando así riesgos y cumpliendo la normativa vigente. La sustitución de los banquillos, la reparación de la cimentación de las porterías de fútbol 7 para asegurar su movilidad y funcionalidad, la creación de una rampa para mejorar la accesibilidad o la ampliación del espacio de entrada a los vestuarios son otras de las obras previstas, que también incluirán reparar el mecanismo automático de riego y la reimpermeabilizar la cubierta.

Un proyecto integral, por tanto, que permitirá dar respuesta a las necesidades de este campo de fútbol municipal. Una actuación, además, que se enmarca en el plan de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo, con más de 5 millones de euros de inversión y que incluye proyectos tan importantes como la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón o las primeras pistas de tenis de tierra batida de las Cuencas, así como la mejora del campo de fútbol Hermanos Antuña, en Mieres, que arrancará a mediados de septiembre, o de Turón, ya finalizada.