Riaño celebra sus fiestas con folclore y comida popular

El distrito langreano de Riaño celebra este fin de semana, desde el viernes 5 y hasta el lunes 8, sus fiestas de San Martín.

El programa se iniciará el vienes a las 17.00 con la apertura de las atracciones infantiles. A las 19.00 será el pregón, con "Flor y Falo, de la Confitería Princesa", y los reconocimientos de los "paisanos del año", Amor Díaz y Bienvenido Muñiz. Por la noche, desde las 22.30, la verbena contará con el grupo "La Bamba" y pinchadiscos.

El sábado comenzará pasado el mediodía con el concurso de tortillas. A las 13.00 hay vermú con "Pepo K-Libre", y por la tarde, desde las 16.30, juegos infantiles. A las 17.00 partido de solteros contra casados, a las 18.00 festival folclórico con el grupo "Los Asturianos" y a las 23.00, baile con el grupo "Elebe" y DJ.

Ya el domingo, habrá misa a mediodía, exhibición de zumba, paella popular y por la noche, actuación de los "Gaiteros del Carbón" y de "Pasito Show". Para el lunes queda el reparto del "bollu" y la jira. La salida hacia el "prau" está prevista a las 17.30. A las 20.00 será la fiesta de la espuma.