Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Riaño celebra sus fiestas con folclore y comida popular

L. díaz

Langreo

El distrito langreano de Riaño celebra este fin de semana, desde el viernes 5 y hasta el lunes 8, sus fiestas de San Martín.

El programa se iniciará el vienes a las 17.00 con la apertura de las atracciones infantiles. A las 19.00 será el pregón, con "Flor y Falo, de la Confitería Princesa", y los reconocimientos de los "paisanos del año", Amor Díaz y Bienvenido Muñiz. Por la noche, desde las 22.30, la verbena contará con el grupo "La Bamba" y pinchadiscos.

El sábado comenzará pasado el mediodía con el concurso de tortillas. A las 13.00 hay vermú con "Pepo K-Libre", y por la tarde, desde las 16.30, juegos infantiles. A las 17.00 partido de solteros contra casados, a las 18.00 festival folclórico con el grupo "Los Asturianos" y a las 23.00, baile con el grupo "Elebe" y DJ.

Ya el domingo, habrá misa a mediodía, exhibición de zumba, paella popular y por la noche, actuación de los "Gaiteros del Carbón" y de "Pasito Show". Para el lunes queda el reparto del "bollu" y la jira. La salida hacia el "prau" está prevista a las 17.30. A las 20.00 será la fiesta de la espuma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nicolasa, la tragedia imborrable: se cumplen treinta años del mayor accidente de la historia reciente de la minería
  2. La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
  3. Javier Fernández, expresidente del Principado y testigo de la tragedia de Nicolasa: 'Allí dentro se desató un infierno
  4. Acosaron a un matrimonio para dejar su casa, les robaron y los denunciaron por 'okupas': dos detenidos en Langreo por un caso de 'mobbing inmobiliario
  5. Un nuevo parque junto al estadio Ganzábal mejorará el entorno del plan de vías de Langreo
  6. Los comerciantes piden 'acelerar' la urbanización del soterramiento de Langreo: 'Es una obra vital
  7. La obra del recinto ferial de Langreo acaba este mes pese a cambiarse el proyecto
  8. Procesión de bandera en Aller: los vecinos de Piñeres, fieles al Toreu del Santu

Riaño celebra sus fiestas con folclore y comida popular

Empieza la urbanización de Villallana, que espera atraer empresas

Empieza la urbanización de Villallana, que espera atraer empresas

El Titánico estrena equipaciones con el anuncio de que se remodelará el campo de Las Tolvas

El Titánico estrena equipaciones con el anuncio de que se remodelará el campo de Las Tolvas

Acosaron a un matrimonio para dejar su casa, les robaron y los denunciaron por "okupas": dos detenidos en Langreo por un caso de "mobbing inmobiliario"

Acosaron a un matrimonio para dejar su casa, les robaron y los denunciaron por "okupas": dos detenidos en Langreo por un caso de "mobbing inmobiliario"

La virgen de Miravalles saca la cartera: descubre el programa para honrar a la alcaldesa perpetua de Aller

La virgen de Miravalles saca la cartera: descubre el programa para honrar a la alcaldesa perpetua de Aller

IU pide conocer el estado de las obras en los colegios de San Martín

IU pide conocer el estado de las obras en los colegios de San Martín

Laviana sigue de celebración: Llorío, Carrio y Tolivia viven sus fiestas este fin de semana

Laviana sigue de celebración: Llorío, Carrio y Tolivia viven sus fiestas este fin de semana

Riosa calienta fogones para la Vuelta a España: la hostelería refuerza plantillas ante la ascensión (el viernes) al Angliru

Riosa calienta fogones para la Vuelta a España: la hostelería refuerza plantillas ante la ascensión (el viernes) al Angliru
Tracking Pixel Contents