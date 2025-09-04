El vuelco de un gran camión corta la carretera Avilés-Langreo (AS-17) a la altura de Riaño: el tráfico está siendo desviado

Un camión que hizo la tijera y cuya caja volcó ha cortado por completo, sentido Siero, la carretera Avilés-Langreo (AS-17). Según los primeros datos facilitados por la Guardia Civil, el suceso de se produjo a las 9.00 horas de este jueves cuando un camión articulado se salió de la vía, quedando atravesado e impidiendo la circulación. El conductor del vehículo ha resultado herido.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, una de Oviedo y otra de Mieres, que están desviando los coches por la AS-I. El corte de la AS-17 va desde su inicio en Langreo, a la altura del hospital Valle del Nalón hasta Fuente de Llosa, en el municipio de Siero. Son casi tres kilómetros.