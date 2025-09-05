Un accidente obliga a la Guardia Civil a regular el tráfico en la A-66

En una jornadda en la que el protagonismo en las carreteras de las Cuencas era para los ciclistas, con la subida al mítico Angliru, también hubo sustos en forma de accidente de tráfico. Y es que un siniestro a primera hora de la tarde en la autopista A-66 obligó a la Guardia Civil a actuar y regular el tráfico en la principal vía de salida hacia la meseta.

El suceso, en el que al menos estuvo implicada una furgoneta, se produjo en sentido León, a la altura que discurre entre las localidades de Santullano y Figaredo. A falta de información oficial, el sinisestro habría sido de carácter leve, pero sí que fue necesaria la interveción de la Guardia Civil para regular el tráfico en el tramo. Pasadas las cinco de la tarde, una grúa retiraba de la calzada la furgoneta siniestrada, y los agentes se retiraban ya a su base.