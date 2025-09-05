Un accidente obliga a la Guardia Civil a regular el tráfico en la A-66
El suceso se produjo a primera hora de la tarde en sentido León entre las localidades de Santullano y Figaredo
En una jornadda en la que el protagonismo en las carreteras de las Cuencas era para los ciclistas, con la subida al mítico Angliru, también hubo sustos en forma de accidente de tráfico. Y es que un siniestro a primera hora de la tarde en la autopista A-66 obligó a la Guardia Civil a actuar y regular el tráfico en la principal vía de salida hacia la meseta.
El suceso, en el que al menos estuvo implicada una furgoneta, se produjo en sentido León, a la altura que discurre entre las localidades de Santullano y Figaredo. A falta de información oficial, el sinisestro habría sido de carácter leve, pero sí que fue necesaria la interveción de la Guardia Civil para regular el tráfico en el tramo. Pasadas las cinco de la tarde, una grúa retiraba de la calzada la furgoneta siniestrada, y los agentes se retiraban ya a su base.
- Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
- El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
- Acosaron a un matrimonio para dejar su casa, les robaron y los denunciaron por 'okupas': dos detenidos en Langreo por un caso de 'mobbing inmobiliario
- La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
- Un nuevo parque junto al estadio Ganzábal mejorará el entorno del plan de vías de Langreo
- Una treintena de comercios de Langreo se suma a una Feria del Stock
- Asturias sigue a la cabeza de España en suicidios, con 14 víctimas por cada 100.000 habitantes
- La obra del recinto ferial de Langreo acaba este mes pese a cambiarse el proyecto