Los bosques del futuro se ensayan en las Cuencas: el proyecto para crear sumideros de carbono inicia sus tests en Mieres y Langreo

La iniciativa europea "LIFE Carbon2Mine" busca nuevas estrategias de restauración forestal en distintos tipos de suelo

El proyecto que se lleva a cabo en la escombrera de Pumardongo.

El proyecto que se lleva a cabo en la escombrera de Pumardongo.

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

El proyecto europeo "LIFE Carbon2Mine", coordinado por la Universidad de Oviedo, ha comenzado a desarrollar diferentes ensayos innovadores de gestión forestal y pastoral en terrenos mineros propiedad de Hunosa. En concreto, estas áreas se ubican en los concejos de Mieres y Langreo, y el objetivo es el de "mejorar su capacidad como sumideros de carbono". Los promotores del programa explican que "a diferencia de una restauración forestal tradicional, se trata de probar estrategias selvícolas y de gestión agroforestal adaptadas a distintos tipos de suelos y coberturas vegetales, desde áreas naturales hasta escombreras restauradas y no restauradas".

Ubicaciones

Así las cosas, estas actuaciones se están desarrollando para validar modelos de gestión forestal sostenible en áreas mineras, con el objetivo de contribuir a la mitigación del cambio climático y a la generación de oportunidades de desarrollo rural en las cuencas mineras. Los proyectos que se están abordando ahora son los siguientes:

Monte Pumardongo (Mieres). Delimitación de parcelas experimentales según densidad de arbolado y plantación de especies autóctonas (abedul, castaño, roble y arce) en claros, creando bosquetes mixtos más resilientes al cambio climático.

Mozquita (Langreo). En una escombrera restaurada se prueban seis especies forestales (pino, abedul, cedro, secuoya y dos tipos de abeto), distintos métodos de preparación del terreno y enmiendas con compost y cenizas para mejorar la fertilidad del suelo.

Las plantaciones en Mozquita (Langreo).

Las plantaciones en Mozquita (Langreo).

Monte San Víctor (Mieres). Se han abordado varios tipos de hábitats. Por un lado, pastos y matorrales con tratamientos para aumentar el valor ganadero y la fertilidad del suelo, zonas de exclusión de pastoreo, desbroces y creación de un sistema agrosilvopastoral con abedules. Y por otro, dentro de Red Natura 2000 se ha realizado la regeneración natural del abedul mediante anillamiento y repoblación, incluyendo una zona afectada por incendio para estudiar la recuperación post incendio.

Escombrera de Figaredo (Mieres). Aplicación de compost y cenizas sobre suelo no restaurado, siembra de pradera atlántica y plantación de abedules jóvenes para mejorar la estructura del suelo y aumentar el secuestro de carbono. Se ensaya además la gestión de abedulares densos con apertura de calles y enriquecimiento de frondosas.

Modelo extrapolable y sostenible

Explican los promotores del proyecto que las experiencias piloto de "LIFE Carbon2Mine" permitirán "definir las mejores prácticas de gestión forestal y pastoral en terrenos mineros, con potencial para replicarse en otras zonas de las cuencas mineras". "El proyecto apuesta por un modelo que combine sostenibilidad ambiental, aprovechamiento forestal y dinamización rural, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático desde territorios históricamente vinculados a la minería", agregan.

Los test en la zona de San Víctor.

Los test en la zona de San Víctor.

El proyecto "Carbon2Mine", con un presupuesto de 4,3 millones de euros, está cofinanciado por la Unión Europea y tiene una duración de 6 años, desde su inicio en octubre de 2022 hasta septiembre de 2028. La iniciativa propone una solución innovativa para contribuir a la mitigación del cambio climático, desarrollándose en las cuencas mineras del Nalón y el Caudal, directamente afectadas por las políticas de descarbonización de la UE.

Objetivos

El proyecto pretende el secuestro de carbono a través de la gestión sostenible de bosques y pastizales para la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad en áreas mineras. También se busca revertir los procesos de emisión de gases de efecto invernadero asociados a la minería del carbón, restaurando el entorno natural en el que están localizados, y mejorando la capacidad de sumidero de carbono (suelo y biomasa) a través de la gestión forestal sostenible.

El socio coordinador es la Universidad de Oviedo y forman parte del mismo Hunosa, Agresta, Asociación para la Certificación Española Forestal, la Universidad de Santiago de Compostela y la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado.

