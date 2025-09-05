Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Cancios de llavaderu", sones asturianos en la zona rural de San Martín

El inicio de la sesión celebrada en el lavadero de El Bravial, Blimea. |

El inicio de la sesión celebrada en el lavadero de El Bravial, Blimea. |

L. Díaz

Sotrondio

Los primeros encuentros "Cancios de llavaderu" llevan las historias y los sones asturianos hasta un marco incomparable: los lavaderos públicos de varias localidades de San Martín del Rey Aurelio. Desde finales de agosto, y hasta el 28 de septiembre, se seguirán organizando estas actuaciones, que cuentan con Ana Morán con el espectáculo "Cuando mayo marcea"; Carlos Alba con, "La Matazuga", y Ana Laura Barros, con "¡A medias!".

Este sábado habrá sesión musical Sienra (12.00) y La Güeria (18.00). El domingo, en El Bravial (12.00) y el museo del agua de Santa Bárbara (18.00).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
  2. Acosaron a un matrimonio para dejar su casa, les robaron y los denunciaron por 'okupas': dos detenidos en Langreo por un caso de 'mobbing inmobiliario
  3. La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
  4. Un nuevo parque junto al estadio Ganzábal mejorará el entorno del plan de vías de Langreo
  5. Una treintena de comercios de Langreo se suma a una Feria del Stock
  6. Los comerciantes piden 'acelerar' la urbanización del soterramiento de Langreo: 'Es una obra vital
  7. La obra del recinto ferial de Langreo acaba este mes pese a cambiarse el proyecto
  8. Asturias a la cabeza en suicidios, con 14 víctimas por cada 100.000 habitantes

La comida en la calle de Barredos reunirá a 400 personas

La comida en la calle de Barredos reunirá a 400 personas

"Cancios de llavaderu", sones asturianos en la zona rural de San Martín

"Cancios de llavaderu", sones asturianos en la zona rural de San Martín

Del parque natural de Redes a la feria del diseño de París

Del parque natural de Redes a la feria del diseño de París

Los bosques del futuro se ensayan en las Cuencas: el proyecto para crear sumideros de carbono inicia sus tests en Mieres y Langreo

Los bosques del futuro se ensayan en las Cuencas: el proyecto para crear sumideros de carbono inicia sus tests en Mieres y Langreo

"Ye Mieres" presenta su feria de stocks, que arranca el martes 9

"Ye Mieres" presenta su feria de stocks, que arranca el martes 9

La inmigración asturiana en Cataluña echa raíces en Ciaño

La inmigración asturiana en Cataluña echa raíces en Ciaño

Dos nuevas rutas guiadas con el programa "Caminando por Laviana" este mes de septiembre

Dos nuevas rutas guiadas con el programa "Caminando por Laviana" este mes de septiembre

El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero

El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
Tracking Pixel Contents