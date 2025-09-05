"Cancios de llavaderu", sones asturianos en la zona rural de San Martín
L. Díaz
Sotrondio
Los primeros encuentros "Cancios de llavaderu" llevan las historias y los sones asturianos hasta un marco incomparable: los lavaderos públicos de varias localidades de San Martín del Rey Aurelio. Desde finales de agosto, y hasta el 28 de septiembre, se seguirán organizando estas actuaciones, que cuentan con Ana Morán con el espectáculo "Cuando mayo marcea"; Carlos Alba con, "La Matazuga", y Ana Laura Barros, con "¡A medias!".
Este sábado habrá sesión musical Sienra (12.00) y La Güeria (18.00). El domingo, en El Bravial (12.00) y el museo del agua de Santa Bárbara (18.00).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Acosaron a un matrimonio para dejar su casa, les robaron y los denunciaron por 'okupas': dos detenidos en Langreo por un caso de 'mobbing inmobiliario
- La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
- Un nuevo parque junto al estadio Ganzábal mejorará el entorno del plan de vías de Langreo
- Una treintena de comercios de Langreo se suma a una Feria del Stock
- Los comerciantes piden 'acelerar' la urbanización del soterramiento de Langreo: 'Es una obra vital
- La obra del recinto ferial de Langreo acaba este mes pese a cambiarse el proyecto
- Asturias a la cabeza en suicidios, con 14 víctimas por cada 100.000 habitantes