"Cancios de llavaderu", sones asturianos en la zona rural de San Martín

Los primeros encuentros "Cancios de llavaderu" llevan las historias y los sones asturianos hasta un marco incomparable: los lavaderos públicos de varias localidades de San Martín del Rey Aurelio. Desde finales de agosto, y hasta el 28 de septiembre, se seguirán organizando estas actuaciones, que cuentan con Ana Morán con el espectáculo "Cuando mayo marcea"; Carlos Alba con, "La Matazuga", y Ana Laura Barros, con "¡A medias!".

Este sábado habrá sesión musical Sienra (12.00) y La Güeria (18.00). El domingo, en El Bravial (12.00) y el museo del agua de Santa Bárbara (18.00).