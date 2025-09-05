El Carbayu agota la cuenta atrás: la fiesta empieza este domingo

Las Fiestas de Nuestra Señora de El Carbayu llaman a la puerta de Langreo. El concejo afronta, desde este domingo, los dos días más especiales de su calendario. Sus fiestas patronales, declaradas de Interés Turístico Regional y unas de las más antiguas del Principado, acapararán todos los focos con total seguridad. No es para menos, y es que el ambiente que se palpa en El Carbayu es inmejorable y conquista a cualquiera: abundarán folclore, tradición, reconocimientos, música y un denominador común, a unión de todo un pueblo.

Ramón Secades, «Langreano de Honor» de 2025. A la derecha, el «macroshow» de Dani Parrondo.

El domingo echará a andar con la tradicional visita al pueblo de Pampiedra y la ofrenda floral a los Canteros, que tendrá lugar alrededor de las 12.00 horas en compañía de música de gaita y tambor. Una hora después, el barrenazu, en presencia de las autoridades, anunciará el comienzo oficial de las fiestas. Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de distintas animaciones infantiles que estarán a cargo de Xaleinos Events: desde las 19.30 horas, habrá juegos y "holly party". Una hora después, será turno de que actúe la escuela "Bailamos?". Por la noche, a las 22.30 horas, entamu de verbena con DJ Vas Bailar y, a medianoche, verbena grande de la mano de Cuarta Calle.

El Carbayu agota la cuenta atrás

El lunes será el día grande de El Carbayu. A las 11.30 horas se celebrará la diana floreada y también la bendición del ramu, que estará acompañada por el Grupo Reija. A continuación, Juan Fombella Villaverde, de Cerámica del Nalón, leerá el pregón de esta edición de las fiestas. Otro de los momentos destacados será el nombramiento de Ramón Secades como Langreano de Honor, persona importantísima para el fútbol formativo langreano y, más si cabe, para el San Esteban de Ciaño, club que preside desde hace 53 años. Después, a las 13.00 horas, comenzará la santa misa, cantada por Agrupación Coral "El Carmen" José León Delestal. A la liturgia le seguirá la procesión de la virgen, que estará acompañada por la Banda de Música de Langreo, la Banda de Gaites Conceyu Llangreo y el Grupo Reija.

Por la tarde, a las 15.00 horas, comenzará la comida de campu, animada por la Charanga Picante, procedente de Gijón. En este sentido, la Comida con Menú Especial cuenta con 240 personas apuntadas, aproximadamente, mientras que más de 200 están inscritas para disfrutar de la zona exclusiva junto a la ermita, con tableros, mesas y sillas, donde poder comer en compañía de familiares y amigos y así disfrutar del día grande de las fiestas.

La tarde no terminará sin que antes los asistentes disfruten de sendas actuaciones del Grupo Reija (16.00 horas) y Mina Longo (17.00 horas), antes de que se produzca la puya’ ramu cerca de las 18.30 horas. A continuación, el Bingu Llocu traerá, a buen seguro, la suerte a quienes participen en él, a las 18.45 horas. Finalmente, Trío Nostalgias, a las 20.00 horas, actuará en El Carbayu, como también lo volverá a hacer luego DJ Vas Bailar y Dani Parrondo, que a medianoche pondrá el broche de oro a las fiestas con su macrodiscoteca. Que nadie se lo pierda.