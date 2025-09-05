Del éxito empresarial al pregón en El Carbayu

Uno de los momentos más destacados de las Fiestas de El Carbayu será la lectura del pregón, que tendrá lugar a alrededor de las 11.45 horas, el lunes, día grande. Tal honor recaerá en Juan Fombella, miembro de la estirpe que creó la empresa, de tradición centenaria.

José León Delestal, sede de la Sociedad La Montera y entrega de premios del semillero de proyectos de Valnalón. | LNE

Fundada en 1920 en Langreo por Alfredo Fombella, Cerámica del Nalón comenzó fabricando tejas y pronto se especializó en baldosas resistentes al calor para panaderías. La llegada de Ángel Fombella, en los años 50,supuso girar hacia la producción integral de materiales refractarios para el sector del acero, el cemento o el vidrio.

Elogios merecidos

En los 60, la empresa introdujo en España la tecnología del horno túnel, lo que impulsó su crecimiento. A finales de los 70, inició la internacionalización gracias a vender en el norte de África y Europa. Hoy, exporta a 18 países y destina un 39% de su facturación al mercado exterior, con Estados Unidos, Argelia y Reino Unido como destinos clave.

La compañía dispone de más de 70 empleados y cuenta con su sede en Langreo, factura cerca de 19 millones de euros y prepara la apertura de una filial en Estados Unidos. Entre sus principales desafíos, figuran la presión arancelaria, el coste energético y la necesidad de equilibrar gestión familiar y profesionalización.

Cerámica del Nalón mantiene un fuerte compromiso con Langreo. Forma parte de asociaciones empresariales y de innovación, y apuesta por la I+D+i como motor de desarrollo.

El objetivo de la empresa, actualmente, pasa por ampliar mercados, especialmente en Estados Unidos e India, sin perder su esencia como empresa familiar arraigada en Asturias. La dirección subraya la importancia de mantener un equipo sólido y de confianza, convencida de que las relaciones humanas y el compromiso colectivo serán la base para sostener el crecimiento en un entorno industrial cada vez más competitivo.

La empresa se mantiene fiel a sus raíces en Langreo, donde conserva su planta de 40.000 metros cuadrados. Desde allí proyecta su futuro internacional, apoyada en una cuarta generación que busca reforzar el arraigo local mientras abre nuevos mercados.

"Langreano de honor"

Una de las distinciones más importantes para cualquier langreano que se precie es la de ser "Langreano de Honor". El lunes, este placer recaerá en Ramón Secades, presidente del San Esteban de Ciaño y figura clave del club. Secades es una persona destacada en la formación y promoción de los jóvenes futbolistas langreanos, así como un vecino que sobresale por su compromiso con el concejo de Langreo y por sus valores como persona.

No obstante, el de Ramón Secades es un nombre más dentro de una lista llena de langreanos ilustres. El galardón se entregó por primera vez en 1976 y, entonces, fue para el escritor, periodista, dramaturgo y poeta José León Delestal. A partir de ahí, distintas personalidades han sido reconocidas por llevar el nombre de Langreo por bandera. Entre ellas, destaca Marino Gutiérrez Suárez, Pedro Mario Herrero, Vicente Vallina, Gil Carlos Rodríguez o Rafael Velasco Cadenas. También lo recibieron instituciones o entidades como el Alcázar Club de Fútbol, Langreo Motor Club, la Sociedad La Montera, Valnalón o la última, la Asociación Intervalo. En todos los casos, sobresale como motivo el haber contribuido al bienestar social del municipio. Este año le toca a Secades, que será nombrado justo después del pregón.