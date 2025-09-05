"Nuestra idea es seguir repoblando con castaños los terrenos de la sociedad"

Julio González Fernández es presidente de la Sociedad de Festejos y Culutra Nuestra Señora de El Carbayu, entidad que se encarga de la organización y celebración de las fiestas patronales de Langreo. Las Fiestas de El Carbayu están catalogadas como Fiesta de Interés Turístico Regional y comienzan este domingo.

¿Qué valoración le merece el estado actual de la sociedad?

Gracias al trabajo realizado durante todos estos años y a nuestra política actual, nos hemos hecho fuertes. La sociedad basa su pervivencia en la adquisición y mantenimiento de patrimonio, en el que destacan fincas, viviendas y castaños, sobre todo. Hemos de tener en cuenta que, cuando nos hicimos cargo de Festejos, disponíamos de 700 socios, menos de la mirad de los que somos ahora. Hemos subido las cuotas, pero la gente continúa confiando en nuestro trabajo. Eso nos refuerza, más si cabe, cuando todo lo que hacemos es para ellos. Nuestro principal objetivo es que el socio esté satisfecho, sobre todo, después de unas fiestas que lo son todo para Langreo.

Hábleme del programa de las fiestas, ¿qué destacaría?

Es cierto que las Fiestas de El Carbayu presentan un programa que es similar cada año que pasa. Esto sucede porque cuenta con ciertos "imprescindibles" como la visita a Pampiedra, el pregón, la misa o la procesión. Este año, el pregonero es Juan Fombella y el premio al Langreano de Honor recae en Ramón Secades.

Juan Fombella representa a Cerámica del Nalón, empresa langreana de historia centenaria que ha sabido, manteniendo sus raíces, llegar a todo el mundo y generar riqueza y empleo en Langreo. Por su parte, Ramón Secades es ejemplo de una trayectoria encomiable. Su vida, ligada al San Esteban de Ciaño en los últimos 60 años, la ha dedicado al mantenimiento del club y sus instalaciones, y a la promoción de los valores del deporte. Es ejemplo de compañerismo y de compromiso vecinal. Desde aquí mi enhorabuena.

Es usted también portavoz de las entidades festivas de Langreo, ¿qué opinión le merecen las ayudas que reciben?

Entendemos las dificultades que atraviesan las arcas públicas, pero 16 sociedades festivas aportan su granito de arena para dinamizar la vida cultural y social de nuestro concejo, y eso hace necesaria la colaboración de entidades públicas como el Ayuntamiento. De seguir así, tradiciones y celebraciones como El Carbayu acabarán en riesgo de desaparición, arrasando parte de nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestra identidad. Solicitamos que se aumenten las partidas y pedimos que se paguen en tiempo real. Por otro lado, sería aconsejable que el Ayuntamiento dispusiera de sus propias carpas.

¿Qué actividades lleva a cabo la sociedad ?

Una de las más destacadas es, como ya es sabido, el proyecto de plantación de castaños. La última plantación abarca dos nuevas parcelas, de 2.800 y 9.216 metros cuadrados, respectivamente, que se suman a los 15.077 metros cuadrados próximos a la ermita. Ya se han plantado 250 castaños en total. Queremos repoblar los terrenos de la sociedad. Por un lado, contribuimos así a la mejora del medio ambiente, pues más árboles significa más salud y, por otro, podemos contar con la posibilidad de autofinanciarnos mediante la venta del fruto, lo que para la sociedad significa poder disponer de nuevos recursos propios y productivos. Trabajamos, además, por el mantenimiento de nuestras plantaciones: queremos saberlo todo sobre la tierra, acerca de enfermedades que los castaños son susceptibles de contraer, como el chancro o la avispilla, etc. Para ello, disponemos de la colaboración de entidades como la Universidad de Oviedo, que dispone desde hace tiempo de una muestra de la tierra. Otras corporaciones, como Caja Rural, estudia cómo colaborar con nosotros.

Paralelamente, "Caleyando pa’l Carbayu" sigue siendo un filón para la sociedad. Además, hace apenas unos días, coincidiendo con el momento en que empiezan las novenas, hicimos la marcha por el Camín Real de El Carbayu, una ruta de peregrinación a la ermita que ya se recorría hace 396 años. El año pasado, el Ayuntamiento la puso en servicio, y nosotros hemos querido recuperar esta tradición y darle continuidad en los años venideros.

¿Están satisfechos los socios con el trabajo de Festejos El Carbayu?

La participación en actividades como las que nombraba refrendan que nuestros socios se implican con nuestra labor y confían en ella. Estamos muy agradecidos y esperamos continuar correspondiéndoles, como poco, con unas fiestas a la altura de lo que merecen.