El juez falla contra el Ayuntamiento de San Martín en el caso del cementerio de El Entrego y el alcalde lo celebra

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo condena al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio a abonar 74.248 euros a La Solana, empresa propietaria del cementerio de El Entrego. Es la cantidad que la administración local y el propietario del camposanto habían acordado en abril de 2024 y que el Ayuntamiento nunca pagó. El abogado Manuel José Rodríguez Alonso, del despacho NorAbogados, presentó una demanda en representación de la empresa reclamando ese dinero. Ahora el juez falla a favor de la empresa y el Ayuntamiento deberá pagar lo acordado más los intereses y las costas del juicio, 1.800 euros. Además, el consistorio deberá "impulsar de forma diligente y hasta su finalización el procedimiento expropiatorio del Cementerio de San Andrés en El Entrego, incoado mediante Acuerdo Plenario de 27 de marzo de 2025". Eso sí, el dinero a pagar por el Ayuntamiento no será el coste definitivo del cementerio, ya que, como refleja la sentencia y el recurso presentado por Rodríguez Alonso, en el acuerdo entre las partes sellado en abril de 2024 se explica que esos 74.248 euros son "en contraprestación a la anticipada ocupación y en descuento del justiprecio que finalmente se determine"

Satisfacción en las dos partes

La sentencia ha sido acogida con satisfacción por las dos partes. Por La Solana porque al fin recibirá la cantidad acordada por la ocupación del cementerio de El Entrego y por el Ayuntamiento porque según asegura el alcalde, José Ramón Martín Ardines, el Ayuntamiento siempre quiso pagar pero “por motivos legales ajenos al Consistorio no fue posible”. Así, mantiene el Alcalde el fallo “lejos de perjudicar al Ayuntamiento nos insta a formalizar un pago que estábamos deseando realizar, y supone además un paso en firme para regularizar definitivamente la gestión del cementerio de El Entrego en beneficio de la ciudadanía”. La sentencia viene, por otro lado, a “facilitar que podamos avanzar desde el Ayuntamiento con seguridad jurídica en el proceso de municipalización del cementerio de El Entrego, con una ordenanza reguladora específica y otras actuaciones al objeto de garantizar el servicio público a los vecinos en las que iremos trabajando”, mantiene el regidor.

"Conflicto resuelto"

Desde el Ayuntamiento se subraya que "el conflicto del cementerio de El Entrego queda resuelto tras la resolución judicial que falla la obligación del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio de abonar la cantidad acordada con la empresa La Solana por la cesión el año pasado del cementerio de El Entrego, por valor de 74.284 euros". La sentencia viene a avalar, asegura Ardines, “el compromiso y la voluntad que este equipo de gobierno había adquirido en su día con la empresa para hacerse con el cementerio de El Entrego, como se demostró con la aprobación en pleno por unanimidad de los fondos necesarios para su adquisición”.