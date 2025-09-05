Del parque natural de Redes a la feria del diseño de París

De Ladines, en pleno Parque Natural de Redes, en el concejo de Sobrescobio, a una de las citas más importantes del mundo para el arte, la Semana del Diseño de París, que comienza hoy viernes. Es el trayecto que ha seguido una pieza de Manuel Persa, del Laboratorio Biomimético de Ladines, dentro de su proyecto Arbio. Se trata de un ánfora hecha con cáscara de castañas. La pieza ha sido seleccionada por "1000Vases", que durante la semana parisina organiza una exposición con una colección de obras de artistas de todo el mundo.

De Redes a la feria del diseño de París

Manuel Persa está "encantado" porque "es una promoción muy grande". "1000Vases" está presente en París pero también en otros lugares del mundo como Arabia Saudí o Milán. "Además, sacarán una publicación con las piezas", añade.

La obra seleccionada es única. En el Laboratorio de Ladines "estudiamos cómo diseña y fabrica la naturaleza". Con esos conocimientos, Persa puso en marcha en 2023 su proyecto Arbio, con el que crea piezas artísticas destinadas a la venta, "especialmente para diseño de interiores".

Inspirado en la naturaleza

"Inspirados en la naturaleza y con un enfoque en la sostenibilidad, combinamos tecnología, tradición y artesanía para dar vida a piezas únicas que reflejan nuestro compromiso con el medio ambiente y el diseño consciente", apunta. De ahí nace "Biocastanar", "un biomaterial biodegradable creado a partir de cáscaras de castaña" con el que ha creado la pieza que estos días se expondrá y, si hay suerte, se venderá en París.

Presa trabajó durante más de 15 años como diseñador gráfico y director de arte en proyectos de publicidad y multimedia. Ahora esta centrado en el desarrollo de biomateriales y la creación de obras artísticas . "Trato de convertir en biomateriales los residuos agroalimentarios", resume.

Para crear el ánfora seleccionada utilizó cáscaras de castañas del Bierzo, en León. Las cáscaras le llegan secas y el artesano las tritura. "Esas fibras que parecen algodón que tiene la cáscara por dentro, al triturarla se hacen más evidentes y funcionan muy bien como material". Ese es el primer paso. Para lograr una masa moldeable, "como plastilina", Presa utiliza aglutinantes naturales como agar-agar o gelatina. Lo calienta para lograr hacer la mezcla y ya dispone de la materia prima para crear. El resultado final "es similar a las piezas de corcho o de madera". La ventaja sobre la cerámica, por ejemplo, es que "no hay que hornear a más de 1.000 grados, esto seca al aire". Una vez seco es una pieza de decoración que por unos días lucirá en París.