La sentida carta de agradecimiento de una clienta a la sidrería "El Gaucho" de Langreo: "Se cierra, pero nunca se apagará en nuestra memoria"

"Nos sentimos huérfanos y apenados, porque El Gaucho fue mucho más que un restaurante: la sede oficial de nuestra pandilla, nuestro lugar en el mundo", relata Ana Antuña, de La Felguera

Comensales en la sidrería «El Gaucho» en una imagen de archivo.

Comensales en la sidrería «El Gaucho» en una imagen de archivo. |

M. G. S.

La sidrería "El Gaucho", emblema hostelero de Langreo, cierra tras medio siglo de actividad. Sus dueños, Ramón Abad y Luisa Vallina, ponen fin, por su jubilación, a una exitosa trayectoria que relataron este jueves en LA NUEVA ESPAÑA. Una lectora ha querido dedicarles una carta de agradecimiento que a continuación se reproduce. Su autora es Ana Antuña Villegas, vecina de La Felguera.

Los propietarios del local, ante el dibujo del gaucho.

Los propietarios del local, ante el dibujo del gaucho. / M. Á. G.

El Gaucho se cierra, pero nunca se apagará en nuestra memoria

Hoy en La Felguera sentimos que se apaga una de sus luces más queridas. Cierra sus puertas la Sidrería El Gaucho, ese rincón que no era solo un bar, sino nuestro punto de encuentro, nuestra segunda casa.

Las mesas y las sillas de El Gaucho han sido testigos de una vida entera: de nuestras primeras reuniones de juventud, de las conversaciones interminables de los fines de semana, de los brindis por las pequeñas y grandes victorias, y también de las penas y silencios compartidos. Allí crecimos como amigos, allí vimos crecer a nuestros hijos, que también aprendieron a reconocer ese lugar como suyo.

Frente a su puerta vimos pasar cada año la cabalgata de Reyes, y dentro nos recibía siempre Luisa, la mejor chigrera de Asturias, con esa sonrisa amplia y generosa que nos hacía sentir como en casa. Porque entrar en El Gaucho era abrir la puerta del salón familiar, con caras conocidas, con calor humano, con esa sensación de que no importaba cuánto tiempo pasara: allí siempre estábamos todos.

Hoy nos sentimos huérfanos y apenados, pero también agradecidos. Porque El Gaucho fue mucho más que una sidrería: fue la sede oficial de nuestra pandilla, nuestro lugar en el mundo, un lugar que nos acompañó en todas las etapas de la vida. Y eso no se cierra, porque permanecerá en nosotros.

Luisa, Ramón y Misael gracias, de corazón por tantos años de trabajo, por el cariño, por los momentos compartidos y por habernos regalado un refugio al que siempre queríamos volver. El cierre es merecido, porque la vida también pide descanso, pero en La Felguera, sin El Gaucho, ya nada será lo mismo.

Con gratitud y emoción.

Ana Antuña Villegas

