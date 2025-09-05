"Ye Mieres" presenta su feria de stocks, que arranca el martes 9

La asociación de comerciantes y hosteleros "Ye Mieres" ha presentado su feria de stocks, una cita que arrancará el próximo 9 de septiembre, la fecha de inicio del curso escolar, y que se extenderá hasta el día 21 del mismo mes. En esta feria participan casi una veintena de tiendas, que pondrán sus productos rebajados en la calle, en el exterior de sus establecimientos.

El presidente de "Ye Mieres", Roberto Ardura, aprovechó para pedir un mayor respaldo municipal al Gobierno local: "El sector de los servicios, el comercio y la hostelería supone más o menos el 70% del PIB de Mieres y deberían tener en cuenta el fortalecernos".