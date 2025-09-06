Convocado el premio de poesía en asturiano "Teodoro Cuesta"
La XXXIV edición del certamen tiene un premio de 4.000 euros y las obras deben presentarse antes del día 25 de septiembre
Andrés Velasco
El Ayuntamiento de Mieres, desde la concejalía de Normalización Llingüística que dirige Belén Alonso, informa de ya se han publicado las bases para la convocatoria del "Premiu Teodoro Cuesta de Poesía en llingua asturiana", que llega a su 34.ª edición . Se trata de uno de los galardones más significativos de la poesía en asturiano, y está dotado con 4.000 euros de premio.
Podrán participar todas las personas que loo deseen con un poemario inédito, original y escrito en llingua asturiana. Los participantes deben presentar el original y cuatro copias, firmados con pseudónimo, y con un sobre cerrado con datos y una pequeña biografía del autor. Se presentarán por correo en la Casa de Cultura o en el Registro Municipal, hasta el 25 de septiembre.
