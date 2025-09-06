Javier Menéndez: "En Langreo es muy importante la conciencia de clase"

Javier Menéndez es el tercero de ocho hermanos. Creció en Camponá, en Ciaño, donde "mis padres, mis hermanos y yo éramos la mitad de los habitantes del pueblo". Estudió en el colegio La Salle, en Ciaño, y en el Gervasio Ramos, en Sama. Del Instituto Jerónimo González pasó a la Universidad de Oviedo, donde estudió biológicas. Le interesó la bioquímica y la biología molecular y se fue a Madrid a hacer el doctorado. Los estudios siguieron en la Universidad de Berkeley, en California, y en Chicago de donde viajó a Cataluña, donde es jefe del grupo de investigación de metabolismo y cáncer en el Instituto Catalán de Oncología, en Girona. Pero siempre ha regresado a Langreo, el lugar que le vio crecer y que le enseño la cultura del esfuerzo y la solidaridad. Ser ocho hermanos también ayudó. En aquella casa de Camponá "no había muches perres pero sí mucha cultura".

Público asistente a la entrega de las distinciones. | D. O.

Javier Menéndez recibió este viernes el XVIII premio "Langreanos e el mundo" que concede la asociación del mismo nombre. Lo agradeció y recordó a su padre, fallecido hace dos meses. El premiado explicó que tras tantos años viviendo fuera del concejo se ha dado cuenta de que "Langreo es un sitio donde es muy importante la solidaridad, la conciencia de clase sin connotaciones políticas. Para el premiado "los langreanos somos como los utópicos del siglo XVIII, pensamos que entre todos podemos hacer un mundo mejor".

El presidente de "Langreanos en el mundo", Manuel Llaneza, destacó que las investigaciones de Menéndez "han abierto la puerta a nuevos fármacos en la lucha contra el cáncer y han impactado en todo el mundo". Sus investigaciones han sido citadas en más de 40.000 ocasiones en artículos y publicaciones especializadas.

Distinción solidaria "Falo Cadenas"

El jurado de los premios de "Langreanos en el mundo" ven a los galardonados como vecinos del concejo "que han contribuido al bienestar de la sociedad". Lo hace Menéndez con sus investigaciones y lo hace la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia, que recibió la distinción "Falo Cadenas". Se reconocía así "el trabajo llevado a cabo en Guatemala promoviendo la solidaridad a través de proyectos de cooperación que persiguen combatir la marginación social, fomentado la salud integral y la formación de las poblaciones con la colaboración altruista de la ciudadanía de Langreo", según el jurado. "Realizan una labor importante atendiendo a personas completamente desfavorecidas".

El encargado de tomar la palabra en nombre de la ONG fue Roberto Álvarez Abella, que agradeció especialmente el premio de un jurado que preside el diplomático Yago Pico de Coaña, "que tanto hizo por Guatemala, en especial por los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin a la guerra tras 36 años". Álvarez Abella también recordó que el grupo de ayuda a Guatemala ya existía antes de ser ONG, un paso para el que fue crucial el impulso del actual alcalde, Roberto García, cuando era cura en Ciaño e hizo un máster en cooperación internacional.