En Mieres, de campamento, al circo

"Esto está un poco alto, ¿no?". Eran las palabras, sentado en unas telas a un metro y medio del suelo, de uno de los quince niños que estos días ha disfrutado del campamento "Circo-Teatro", organizado por el Ayuntamiento de Mieres en el marco del Plan Corresponsables, del Gobierno de España. Teatro, malabares, equilibrios o acrobacias fueron algunas de las disciplinas que los pequeños, de entre 8 y 12 años, aprendieron durante la última semana.

Vene Díez es el responsable de la escuela "Circo Bajo el Tejado", que fue la encargada de impartir las clases. "La escuela nace hace 12 años en Gijón, y llevamos haciendo actividades por toda Asturias todo ese tiempo", señala el director del centro, para poner sobre la mesa el importante bagaje de la escuela.

Mateo San Pelayo enseña equilibrios a una niña. / A. Velasco

En Mieres han estado cinco días, finalizando este viernes las clases. "Tocamos varias disciplinas, y la verdad es que hemos tenido un grupo muy majo que se ha adaptado perfectamente a lo que les íbamos enseñando", explica Díez, que estuvo acompañado por Jorge Fernández y Mateo San Pelayo en el desarrollo de las clases.

Jorge Fernández, enseñando malabares a un participante. / A. Velasco

Por un lado, tocaron el área teatral, pero lo que más querían los niños era aprender trucos circenses. Así, trabajaron varias disciplinas. "Les hemos enseñado acrobacias, desde volteretas, ruedas o inicios al mortal", explica Díez, mientras los pequeños utilizan todos los artilugios a su disposición.

Malabares

También tuvieron clases de malabares. "Les explicamos la matemática del malabar, porque a partir de ahí a los niños se les facilita un montón", apunta el director de "Circo Bajo el Tejado". Bolas, pañuelos, mazas, platos, diábolos o palos chinos fueron algunos de los enseres con los que trabajaron.

Los equilibrios formaron parte de las enseñanzas. Sobre rulos o bolas de circo, y también a realizar equilibrios con objetos como bastones.

Pero la parte más divertida, y la que más esperaban los pequeños era la de las acrobacias aéreas en trapecio y telas. Para ello, se instaló en el escenario del auditorio Teodoro Cuesta una estructura de cuatro metros en la que los pequeños hicieron sus primeros pinitos circenses.

Un pequeño realizando una acrobacia en telas. / A. Velasco

"Estamos acostumbrados a trabajar con niños, incluso desde los cuatro años, y la verdad es que en Mieres hemos tenido un grupo que tenían muchas inquietudes, siempre nos pedían ir un paso más, y eso a nosotros nos encanta", afirmaba Vene Díez, mientras algunos de los niños iban pasando por sus manos realizando acrobacias en las telas.

"Mira profe, puedo yo sola", decía otra de las alumnas mientras colgaba boca abajo de las telas. "Están creciendo técnicamente en circo, pero lo mejor es que se lo están pasando genial", reafirmaba el director de la escuela. Y es que en Mieres, como día la canción, "había una vez un circo alegraba siempre el corazón".