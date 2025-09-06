La música, protagonista indispensable de las fiestas

Viene de la página anterior

Mina Longo cantará de nuevo para El Carbayu.

El día grande de las fiestas será el lunes, también Día de Asturias. Se subirá el telón a las 11.30 horas, con la diana floreada. A continuación, tendrá lugar la bendición del ramo, acompañada por el Grupo Reija. Seguidamente, Juan Fombella, en representación de Cerámica del Nalón, leerá el pregón de las celebraciones, y se nombrará Langreano de Honor a Ramón Secades, presidente del San Esteban de Ciaño y figura clave a nivel deportivo y vecinal.

La orquesta Cuarta Calle actúa hoy.

Alrededor de las 13.00 horas comenzará la misa, que estará cantada por el la Agrupación Coral "El Carmen" José León Delestal, a la que seguirá la tradicional procesión, en la que intrevendrá también la Banda de Gaites de Langreo, la Banda de Música de Langreo y el mismo Grupo Reija. Luego, cerca de las 15.00 horas, comenzará la comida campestre, amenizada por la Charanga Picante de Gijón.

La Agrupación Coral «El Carmen» José León Delestal actuará en la misa.

Por la tarde, se sucederán las actuaciones musicales: volverá a actuar el Grupo Reija a las 16.00 horas y lo hará, igualmente, Mina Longo, sobre las 17.00, y el Trío Nostalgias, a las 20.00 horas. Antes, a las 18.30, se procederá a la puya del ramu y, a las 18.45 horas, un apasionante "Bingo Loco" se postula como uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

Dani Parrondo bajará el telón de las fiestas.

Por la noche, solo restará que DJ Vas Bailar inicie la última verbena, a la que Dani Parrondo se encargará de colocarle el broche final.

Para asistir a las celebraciones, habrá autobuses durante los días 7 y 8 en horario de noche, desde 22.00 horas, y solo el domingo, desde las 10.00 y hasta las 22.00 horas. Saldrán desde la parada de autobuses de La Felguera; la Plaza La Salve, en Sama; y la Torre de La Quintana, en Ciañu.