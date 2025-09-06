"Paco el de la Belter" ya da nombre a su plaza en Sama: "Hizo de Langreo un lugar más libre, culto y humano"

Plaza Francisco Fernández Díaz, "Paco el de la Belter". Así se llama desde este viernes la plaza urbanizada en el solar donde estuvo la mítica librería de Sama, La Belter, en la que trabajaba Paco, Francisco Fernández, fallecido en 2018, uno de los vecinos más queridos de Langreo. Militante del PC, era una persona comprometida tanto política como culturalmente: "Hizo de Langreo un lugar más libre, culto y humano", se afirmó en el acto Unas 250 personas estuvieron en la inauguración de la placa que da nombre a la plaza.

Paco el de la Belter, en una fotografía hecha pocos días antes de su fallecimiento. / LNE

En el acto intervinieron Alejandro López, del PC de Langreo; Abelardo Canga, en nombre de la familia y amigos de Paco, y el alcalde, Roberto García. López pidió al Consistorio que coloque en la plaza una serie de paneles para "conocer quién era Paco y qué era La Belter, un rincón para la cultura y la libertad". Abelardo Canga, visiblemente emocionado, recordó como la librería albergaba los primeros murales de Eduardo Úrculo, un mosaico de Zuco... "Paco era bohemio, seductor, un caballero, un imprescindible de Langreo. Cuánta gente sin recursos se llevaba los libros, y los iban pagando poco a poco". El homenajeado era un hombre de "enorme cultura, querido por todos, dialogante, siempre con argumentos".

Por la izquierda, Solange Voiry (haciendo una foto), Dioni Fernández, Abelardo Canga, Alejandro López y Roberto García, junto a integrantes del Ochote Langreano, ayer, con la placa que identifica la plaza de "Paco el de la Belter". / L. M. D.

Roberto García recalcó en la inauguración que "recodar a Paco nos dibuja una sonrisa. La Belter olía a papel y a conversación, era un refugio donde se compartían ideas". Y agradeció que hiciera de Sama y de todo Langreo "un lugar más libre, culto y humano". En el acto cantó también el Ochote Langreano. Entre los asistentes, concejales del equipo de gobierno, de todos los partidos políticos en el Ayuntamiento, y numerosos amigos, camaradas de partido y también su hermano y su cuñada, Dioni Fernández y Solange Voiry.

Un personaje muy querido en Sama

En Sama, pocos responderían si se habla de Francisco Fernández Díaz, pero cientos lo harían si escuchan el nombre de "Paco el de la Belter". El que fuera encargado de la emblemática librería de Sama, falleció un domingo 30 de septiembre a los 76 años de edad. Era un apasionado de la lectura, formado de manera autodidacta y militante histórico del PCE.

La plaza, presidida por el gran mural de "El Quijote" / L. M. D.

La vida de Fernández estuvo estrechamente ligada a la librería Belter. Entró a trabajar en ella en 1958 y se jubiló en 2003, cuando el establecimiento cerró sus puertas. Allí vendió libros y material escolar a varias generaciones de langreanos, en ocasiones "fiando" a las familias que no podían hacer frente al pago como consecuencia de las huelgas. La tienda también acogió reuniones clandestinas del Partido Comunista y fue la vía de entrada de libros "prohibidos" por el franquismo. Además, albergó los murales de la etapa juvenil de Úrculo, recuperados por el Ayuntamiento cuando el edificio fue demolido, y poseía un mosaico de Zuco, que sigue en la nueva plaza ahora urbanizada en el lugar donde estaba la librería. Un gran mural de "El Quijote" preside esta plaza.

La otra "casa" de Fernández fue la sede del PCE de Langreo, en la calle Casa Nueva. "Era el primero en llegar y atendía a todo el mundo que pasaba por allí sin pedir nada a cambio", relataban sus compañeros de partido. Sus conocidos coinciden en el que era uno de los principales rasgos de la personalidad de "Paco el de la Belter": su bonhomía. "Era un hombre de firmes convicciones y no las escondía, pero anteponía la amistad por encima de todo".