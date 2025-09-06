EL PGO de Mieres, por carta: el Ayuntamiento envía misivas a los vecinos con las claves del nuevo plan urbano

Si vive en Mieres y recibe estos días una inesperada carta del Ayuntamiento, no se alarme. No es una multa, ni un impuesto extra, ni le ha tocado una mesa electoral. Se trata de una misiva del alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, para informar a los vecinos sobre el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del concejo. Junto al texto que firma el Alcalde, un pasquín en el que también se explica qué es un Plan urbano, en qué afecta a los vecinos y cómo y dónde informarse sobre el mismo.

En la carta, el regidor explica a los vecinos que el plan se encuentra en una fase de aprobación inicial, y que supone un documento que "apuesta por un modelo basado en la regeneración urbana, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social". Y agrega: "dicho de otra forma, apuesta por un urbanismo moderno para construir futuro". Además, el regidor apunta que este plan "es un paso importante, porque queremos seguir construyendo futuro desde el realismo, pero con ambición".

En este sentido, Manuel Ángel Álvarez se dirige a los ciudadanos para explicarles que la nueva ordenación facilitará "la regeneración urbana", y permitirá "movilizar el suelo disponible para construir 400 nuevas viviendas que tienen que ofrecer calidad a precio asequible". En esta línea, también deja un mensaje para los vecinos de tres barrios: "Hay medidas urgentes para Oñón, Requejo y La Villa".

El Alcalde centra parte de su misiva en la vivienda, explicando que desde el Ayuntamiento se busca "facilitar la rehabilitación de inmuebles y la instalación de ascensores". Y lo justifica: "en el concejo hay casi 4.000 casas vacías, y eso puede ser una oportunidad para ganar población y atraer familias jóvenes que buscan un lugar en el que vivir con seguridad, tranquilidad y calidad de vida".

Empleo

Se refiere también Álvarez a que el plan urbano fomentará la generación de puestos de trabajo. "Este plan también tiene medidas para favorecer la creación de empleo y modernización de nuestra economía", apunta, para añadir que paralelamente "seguimos protegiendo nuestro patrimonio industrial, porque en Mieres pasado y futuro van de la mano".

Por último, también habla de los proyectos ambiciosos que se incluyen en el nuevo PGO. "Hay propuestas que pueden marcar un punto de inflexión en el municipio, como el soterramiento de la autovía para crear un gran parque lineal que conecte la ciudad y el río". Así mismo, el regidor hace referencia a la construcción de "un nuevo apeadero de Feve en Vega de Arriba, la red ciclista para impulsar la movilidad sostenible o los nuevos enlaces a la A-66 en Mieres Sur y Ujo".

El regidor termina la carta explicando a los vecinos que se apuesta "por la máxima transparencia y participación", por lo que el Ayuntamineto va a "volcar toda la información en la web, se ha abierto una oficina de información y se harán decenas actos y reuniones sectoriales por todo el concejo". "No escatimaremos esfuerzos para informar y asesorar, responder a las consultas y atender a las alegaciones o propuestas que plantee la ciudadanía", finaliza Manuel Ángel Álvarez.

Oficina

El plan al completo puede verse en la web municipal. También se ha abierto una oficina de información en la calle Valeriano Miranda. Allí pueden consultarse todos los documentos con ayuda de un técnico, presentar sugerencias y alegaciones.. La oficina estará en funcionamiento hasta que finalice el periodo de información pública el próximo 22 de octubre en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y las tardes de los martes y jueves en horario de 16.00 a 20.00 horas