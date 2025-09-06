La plaza de Requejo ya está de fiesta con la música de DJ Masid
El emblemático barrio mierense celebra sus patronales de Covadonga con eventos musicales que se extenderán al lunes
La emblemática plaza sidrera de Requejo ya está de fiesta. La música de DJ Masid abrió este viernes las celebraciones del barrio mierense, que se extenderán hasta el próximo lunes, cuando se celebre el día del bollu.
Para hoy, sábado, también está previsto que DJ Masid sea el animador de la fiesta entre las 23.00 horas y las 02.00 horas de la madrugada. El domingo, el programa arrancará algo más temprano. Habrá una sesión vermú a cargo de "Claxon Boys" a partir de las 13.30 horas. También habrá verbena, en este caso a cargo del dúo "Reflejos", cuya actuación arrancará a las 23.00 horas. Y para cerrar, el lunes será el día del bollu, en el que actuarán los grupos "Ruxidera" (13.00 horas) y "Spoilers" (14.00 horas).
