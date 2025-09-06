Redoble de tambores en Langreo: El Carbayu ya está aquí, la fiesta empieza el domingo

Las fiestas patronales de Langreo se celebran desde mañana en el concejo. La ermita de El Carbayu se engalana para rendir culto a la virgen y disfrutar de unas celebraciones que cuentan con inmejorables ingredientes: tradición, buen ambiente, actuaciones y mucho más. Y es que las Fiestas de El Carbayu, declaradas de Interés Turístico Regional, son la alegría de Langreo.

Las celebraciones comenzarán con la tradicional visita al pueblo de Pampiedra, programada para las 12.00 horas. Allí se efectuará la ofrenda floral en recuerdo a sus canteros, amenizada con la música de gaita y tambor. Luego, a las 13.00 horas, el barrenazu, que también estará acompañado de gaita y tambor, anunciará el comienzo de las fiestas en presencia de las autoridades. Después, a las 13.15 horas, habrá sesión vermut. En ella llevará la voz cantante El Carru’l País.

Por la tarde, desde las 18.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de la animación de Xaleinos Events, así como de diferentes juegos y de una increíble Holly Party para la que hará falta muda de recambio. Después, será turno de que la escuela "¿Bailamo?" ofrezca al público una actuación, a las 19.30 horas. Por la noche, a las 22.30 horas, dará comienzo la primera verbena de las fiestas, en la que actuará, primero, DJ Vas Bailar. A continuación, será ocasión de que lo haga la orquesta Cuarta Calle.

