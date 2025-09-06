Las tiendas, a hacer el agosto en septiembre: la Feria del Stock de la Unión de Comerciantes de Mieres llega a sus 44 ediciones

Bajo en lema "En tu tienda, en tu calle", la Feria del Stock organizada por la Unión de Comerciantes del Caudal llega esta próxima semana a su 44.ª edición. El evento comenzará el próximo martes, 9 de septiembre, y se extenderá hasta el día 20. En él participarán más de una veintena de tiendas, entre las que se incluyen moda, calzado o papelería y librería, entre otras.

La presidenta de la Unión de Comerciantes, Loli Olavarrieta, se mostraba orgullosa del evento: "nuestra feria cumple 44 ediciones y ya es un referente en Mieres y en Asturias". En este sentido, agregaba que "tan larga trayectoria es una muestra de resistencia, pero también de compromiso, de la propia asociación y de profesionales y clientes", y aprovechaba para agradecer "todos los apoyos, especialmente el de los que compran en Mieres, así como los institucionales, tanto del Ayuntamiento como del Principado de Asturias".

Calidad

Olavarrieta aseguró que desde su asociación "queremos reconocer, en definitiva, a quienes defienden el sector sumando, aportando, ya que entre todos hacemos ciudad". Y reflexionó que "como decía el anterior Director General de Comercio, Julio González Zapico, levantar la persiana cada mañana es mantener la actividad económica de la ciudad", para añadir que "el compromiso es de todos con Mieres: las tiendas aportando calidad, las instituciones respaldando y vecinos y clientes que siguen confiando en nuestro comercio".

"Comprar en Mieres es garantía de calidad en el producto y en la atención, y animamos a todo el mundo a visitar nuestra feria de stocks", indicó Olavarrieta, para terminar: "estamos en la tienda y también en la calle, creando un bonito ambiente. Hay que aprovechar estos finales de temporada para encontrar buenísimos artículos con grandes promociones".