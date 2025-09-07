El campus de Mieres, al alza: La escuela registra un incremento del 10% en las matrículas para los grados

"Estamos muy contentos porque estas cifras reflejan que se está haciendo un buen trabajo". Son palabras del director de la Escuela Politécnica de Mieres, Ángel Martín, cuando se le pregunta por las nuevas matriculaciones en el campus de Mieres. El responsable de la entidad universitaria señala que Barredo ha registrado, hasta la fecha, en torno a 150 matriculaciones nuevas en sus Grados, lo que supone, señala "un incremento del 10 por ciento respecto al año pasado". El año lectivo, que arrancará el próximo martes, supondrá que el campus supere con cierta holgura los 600 estudiantes en este curso 2025-2026.

Martín explica que hace un año, en septiembre de 2024, llegaban al campus mierense un total de 135 alumnos de nueva matriculación. Por aquel entonces, había una gran satisfacción dentro del equipo directivo de la Politécnica. Un hecho que se ha logrado mejorar para este curso, que arrancará con más de 150 estudiantes nuevos. "Se ve que las ingenierías llaman la atención, y que están siendo atractivas para los estudiantes", apunta Ángel Martín, que especifica que la matriculación de este año, "en números gruesos supone que se duplique la cifra de nuevas matriculaciones que teníamos en el curso 2022-2023".

El edificio principal del campus de Mieres. / LNE

El director del campus de Mieres indica, sin ofrecer aún números concretos, que los estudios con mayor número de nuevas altas son los del doble grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. "El doble grado está funcionando fenomenal", señala Martín, que también indica que cada uno de estos dos grados por separado también está aportando un buen número de nuevas matrículas. "También el grado de ingeniería Forestal tiene muy buena aceptación", especifica el responsable universitario.

Pleno empleo

El crecimiento en alumnos del campus de Mieres en los últimos años no es fruto de la casualidad. "Las ingenierías son estudios que, en nuestro caso, tienen un cien por cien de empleabilidad", apunta Ángel Martín. "Las empresas nos piden ingenieros e incluso vienen a buscar a los alumnos cuando todavía están en el último curso del grado", agrega, orgulloso. "Tenemos convenios con varias compañías, y los alumnos saben que al terminar sus estudios van a encontrar donde trabajar si quieren, y eso es muy importante de cara al futuro", apunta el responsable de la Escuela Politécnica.

Estudiantes durante el acto de bienvenida a la Universidad. / A. Velasco

Los más de 150 nuevos alumnos del campus de Mieres, junto con los que ya estaban cursando sus estudios en Barredo, iniciarán el curso el próximo día 9 de septiembre, al igual que harán los estudiantes de Primaria y Secundaria. "Estaremos con los brazos abiertos para recibir a nuestros universitarios para darles la mejor formación posible", finalizó el responsable de la Escuela Politécnica de Mieres.