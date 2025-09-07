Los colegios de San Martín, a punto para el nuevo curso

A apenas un par de días para el inicio del curso escolar, el Gobierno local de San Martín del Rey Aurelio ha sacado pecho por las obras de acondicionamiento y mejora que se han impulsado durante los meses de verano en los colegios públicos para garantizar un arranque lectivo en las "mejores condiciones". "De acuerdo al compromiso con la comunidad educativa para el cuidado de las instalaciones hemos acometido diferentes obras este verano para poner a punto los centros, actuando en seguridad, funcionalidad y confort", aseguró el alcalde, José Ramón Martín Ardines.

Una de las obras realizadas tuvo lugar en el colegio rural de Carrocera. En este centro se intervino en materia de seguridad, con la sustitución de un muro de cierre que presentaba deterioro, más la reparación de la valla perimetral y la colocación de una malla. En el caso de la Güeria, se actuó en la reparación del techo de dos aulas.

En el colegio El Coto las obras se centraron en la retirada y reposición de azulejos en los accesos a la primera planta; y en el colegio El Parque se reparó la fachada en las áreas que presentaba deterioro. Asimismo, en las escuelas infantiles de Sotrondio y El Entrego se estuvo pintando y adecuando las aulas. "Con carácter general, en todos los centros públicos se ha actuado esta semana en limpieza y acondicionamiento de patios y accesos", destacaron desde el Ayuntamiento.

Para el alcalde, estas obras “responden a una planificación anual para que los colegios e instalaciones educativas del municipio estén en las mejores condiciones posibles”, aseguró. La intervención en centros educativos “será una de las prioridades del presupuesto municipal que vamos a presentar a los grupos municipales”, avanzó.

Inversiones

Por otro lado, en materia de inversión, ya ha sido contratadas y están a punto de comenzar tres actuaciones. Por un lado, el refuerzo de dos aulas en el colegio El Parque, a mediados de septiembre; la mejora del puente de acceso al colegio El Bosquín, y la reparación del vial de la calle de Los Ángeles, de paso al colegio Sagrada Familia.