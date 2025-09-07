El observatorio estelar de Cotobello, en la rampa de despegue

El Ayuntamiento de Aller ha sacado a concurso las obras de adecuación de las antiguas oficinas de Hunosa en el alto de Cotobello para habilitar un equipamiento turístico cuya instalación estrella será un mirador astronómico para poder observar el cielo. El presupuesto base es de casi 330.000 euros, fondos que se han obtenido del Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Central. El plazo de presentación de ofertas se cierra el próximo 22 de septiembre. "Es una iniciativa con la que estamos muy ilusionados y que reforzará una zona, Cotobello, en la que tenemos puestas muchas esperanzas", señaló el Alcalde, Juan Carlos Iglesias.

Según se detalla en el proyecto, elaborado por la arquitecta Sonia Álvarez, "el objetivo es crear un centro de recepción de visitantes, donde se ofertarán actividades y se ofrecerá información a los turistas". En el documento se especifica que, además, "también se plantea rehabilitar una cafetería dentro del inmueble". Y por último, la iniciativa más llamativa: "en el altillo, se ubicará un espacio para observar las estrellas desde su interior".

Dentro del documento técnico se explica que "el color del carbón es la envolvente del edificio combinado con la calidez del color de un roble natural", al tiempo que se apunta que "el edificio no tiene un desarrollo en altura, sino que potencia la horizontalidad que actualmente presenta, mimetizándose con la montaña, no se produce un aumento de volumen, tan solo la instalación de un ascensor que da accesibilidad al altillo generado, donde se instala un lucernario a modo de observatorio". Además, "en la parte frontal, se genera un espacio de encuentro, recubierto con una pérgola bioclimática".

Complementos

Serán casi 200 metros cuadrados de edificio, que completará la oferta ya existente en Cotobello. Gracias al PST Valles de Aller, el alto allerano cuenta ya con un mirador 360º, al estilo nórdico. Un proyecto que consiste en una estructura volada y que ya está operativo para los visitantes tras ejecutarse con una inversión de 86.740,11 euros (IVA incluido).

El concejo de Aller está haciendo una fuerte apuesta por los recursos turísticos. La obtención de más de dos millones de euros de un programa estatal está permitiendo al municipio desarrollar un plan que llegará a todos los valles en los que se divide el municipio. A esta iniciativa hay que sumar los recursos naturales y patrimoniales de los que ya dispone el concejo, como pueden ser la cascada de Xurbeo o la torre de Soto, además de otros atractivos como la estación de esquí de Fuentes de Invierno.

"Sabemos de la importancia del sector ganadero y del sector industrial, pero también queremos que el turismo sea una alternativa de generación de riqueza, economía y empleo en el concejo de Aller, y por eso trabajamos para que nuestros vecinos puedan tener esa alternativa", valoró Juan Carlos Iglesias.