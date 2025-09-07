Manuel Barros siempre quiso organizar una comida en la calle en su Lena natal. Un hombre que siempre estaba ideando cosas, en su mayoría relacionadas con el deporte, para beneficio del concejo y que no pudo llevar a cabo esa iniciativa de juntar a comer a sus vecinos. Un cáncer acabó con su vida en enero del año pasado pero no con su memoria ni con sus proyectos. Este domingo, 300 vecinos de Lena participaron en la primera "Xuntanza popular" en el paseo de los árboles de la plaza Alfonso X El Sabio, en Pola de Lena.

Arriba, miembros de la organización de la «Xuntanza». Junto a estas líneas, Mónica Barros, primera por la izquierda, con la cesta de productos locales donados por los comercios de La Pola, que ganó en la rifa. | D. O.

Los participantes pagaron cinco euros cada uno y la inscripción será donada íntegramente a la Asociación de Amigos de Manuel Barros, que recauda fondos para luchar contra el cáncer en colaboración con el Hospital Universitario Valle de Hebrón de Barcelona, uno de los centros de vanguardia a nivel mundial en tratamientos oncológicos.

La primera "Xuntanza popular" de Lena recauda fondos contra el cáncer

Fran Barros, hermano de Manuel, estaba emocionado por dos razones. Por un lado por el recuerdo de su hermano pero también "por ver como un grupo de vecinos de Lena se juntan al final del verano para hacer una comida en la calle". En su opinión "es algo que Lena necesita para animarnos entre nosotros, convivir y compartir más allá de siglas y de políticas".

En cuanto al carácter solidario de la comida, "no tengo palabras para agradecérselo a los vecinos", aseguraba Fran Barros, que añadía que "como asociación es un orgullo que se acordasen de nosotros". Junto a él se sentaron ayer su madre y las hijas de sus dos hermanos, ambos fallecidos de cáncer con catorce años de diferencia. La muerte de Manuel fue la que impulsó a un grupo de amigos a poner en marcha la asociación en mayo del año pasado. La asociación fue quien dio soporte jurídico a la primera "Xuntanza" de Lena, haciéndose cargo del seguro de responsabilidad civil necesario para este tipo de actos.

Hosteleros y comerciantes

En la celebración colaboraron también hosteleros y comerciantes de Lena. "Con todo lo que nos aportaron pudimos hacer frente a todos los gastos y donar íntegramente el dinero de las inscripciones a la asociación de Manuel Barros", explicaron desde la organización. Sin los hosteleros la comida no se habría podido hacer. La premura con que se organizó todo supuso que cuando se decidió la fecha, el fin de semana del día de Asturias, ya no quedasen ni mesas ni sillas disponibles para alquilar, así que fueron los hosteleros de Pola de Lena los que prestaron el mobiliario para los comensales.

La primera "Xuntanza popular" de Lena se viene fraguando desde hace años, era tema recurrente pero nadie cogía el toro por los cuernos y tampoco lo hacía el Ayuntamiento. Así que el pasado mes de junio un grupo de vecinos decidió ponerse a ello. "Después de las fiestas de La Flor –el pasado mes de abril– empezamos a hablar del tema y en junio decidimos hacerlo", explican desde la organización. Para elegir la fecha se hizo una encuesta en internet. "No queríamos que pasasen 14 meses, dejarlo para el verano que viene", apunta uno de los organizadores.

El éxito de la convocatoria fue tal que los tickets para participar se vendieron en 20 minutos. "Fue imposible ampliar a más de 300 personas porque no teníamos mesas y sillas suficientes", explica la organización.

Para los próximos años seguro que habrá espacio para muchos lenenses más.