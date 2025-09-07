Ramón Secades: "Si sigo aquí es porque me gusta ayudar a la juventud y al pueblo"

Toda una vida que merece reconocimiento, aunque él no lo crea. Tras más de 60 años dedicados al club de su vida, Ramón Secades acudirá a El Carbayu mañana para ser distinguido como Langreano de Honor. Lo hará animado por su familia, a la que agradece toda la ayuda prestada. La misma colaboración que él se empeña en mostrar cada día con la juventud y su pueblo, Ciaño: "Trabajamos solo por ellos, y no hay más".

¿Qué supone para usted ser distinguido como Langreano de Honor?

Es un honor para mí y para mi familia, sobre todo para mi mujer, Marisol, que es la más trabajadora de todos y la que de verdad hizo para el club. No me gusta que se me conceda ningún reconocimiento. Si estoy aquí es porque me gusta. Me gusta ayudar a la juventud y al pueblo.

¿Qué recuerdos tiene de las Fiestas de El Carbayu?

Es de las mejores fiestas que hay en Asturias. Siempre me gustó. Se trata de una fiesta estupenda, llena de gente trabajadora. Son las nuestras, de las más antiguas del Principado. Ahora tengo 85 años y tengo las piernas estropeadas. No puedo andar mucho, así que hace tiempo que no subo, pero este año será diferente.

Aunque el estado físico se resienta, sigue aquí y viene todos los días…

Sí, sí. Toca venir igualmente. El campo hay que cuidarlo. ¡A ver qué campo encuentras tan limpio como este! Pero eso exige trabajar en él. Aquí lo hacemos todo nosotros. Lavar la ropa, labores de mantenimiento… todo.

¿Cómo se sufragan esos gastos?

Rifes. Nos compran muchas. Ya desde un viernes para otro. Armandín —el vicepresidente—, como le digo yo, tiene la cara más dura que el cemento. ¡Búsquenlo y to pa comprar les rifes! Las vende como dios, pero es que el pueblo ayuda mucho. Mira a tu alrededor, los anuncios los pone el pueblo. ¡Y establecimientos de Sama! Se rifan 60 euros, que no dan ni para ir a comer un día. Hace poco le tocaron a un chaval de Ciaño, vino y los cambió por lotería y más rifas. Aquí lo que destaca es la unión y el colaboracionismo.

Llevamos muchos años y nunca ningún jugador ha pagado nada, más allá de los 20 euros, aproximadamente, que les reclama la Federación. Las fichas (cerca de 2.500 euros), las pagamos nosotros. Y todo para un equipo solo que tenemos y que los chicos vengan cuando les da la gana...

Tanto el fútbol como la forma de ser de los jóvenes ha cambiado mucho…

Les soltamos mucho de repente. Antes estaban más sujetos: en el colegio, en casa… Ahora, algunos hacen lo que quieren. Veo mucha juventud que por la mañana está en el parque con el móvil. Voy a comer y lo mismo. Vengo de comer y ahí siguen.

Pero el San Esteban continúa.

Ahora mismo tenemos 21 jugadores. Trabajamos para la juventud, y no hay más. ¿Trabayar ye limpiar el campo? ¡No! Vender rifes, cobrar los anuncios… Mi mujer trabajó loca por el San Esteban. Lavaba ella la ropa de cinco equipos todas las semanas. Y no cobraba ni el jabón. Hacíamos espichas para todos y ella preparaba la comida. Es una fiera. Ahora, a pesar del tiempo y de la edad, sigue colaborando en todo lo que puede.

¿Qué me dice de la historia del San Esteban?

Este club fue muy importante porque sacó muchos jugadores. Teníamos cinco o seis equipos siempre: alevín, infantil, cadete, juvenil, tanto A como B, y dos o tres en el poli. Tuvimos hasta en Primera Regional. Ahora mismo, siendo un club pequeño, un jugador igual no te vale para nada, solo para hacer número. Se le paga la ficha, juega un partido o dos y marcha.

¿Con ese panorama, no se le acaban las ganas?

Llevas tantos años que te acostumbras. Lo que me interesa es que haya para hacer un equipo o dos… No podemos hacer otra cosa. Antes se pagaban unos 60 euros de la mutualidad… ahora, son 70 y tantos. Todo vale más. También teníamos las fichas aquí; ahora todo es telemático, disponíamos de médicos para hacer el reconocimiento aquí; ¿por qué ahora tenemos que ir a otros sitios? Por otro lado, hay que acordarse más de los equipos pequeños: un club que no disponga de campo no puede contar con 20 equipos mientras otros tienen falta de jugadores, por ejemplo.

En el año 2010 decía usted que si supiera que el club iba a quedar en buenas manos, igual se hacía a un lado y descansaba un poco…

¡Nadie lo coge, hermano! (risas). Esto ye pa’ alguien como yo, retirado. Aquí estoy a las 10.30 u 11.00, todos los días. Limpio, riego, friego las casetas… hasta las 13.50 horas. Después, vengo a las 17.00 y hasta que acabe el entrenamiento.

Usted trabajó en la mina mucho tiempo… ¿qué parecidos le encuentra con el fútbol?

Me retiré en el 90. A la mina tienes que ir para sacar el jornal. Trabajé 33 años y los 20 últimos estuve de vigilante; los demás, de barrenista. Pero esto es para entretenerte. El compañerismo une al fútbol y a la mina: nos ayudábamos unos a otros. Aquí somos 6 o 7 y solo tengo yo obligación, pero trabajamos todos.

El campo también lo usan otros equipos, como el San Luis...

Jugaron aquí el primer partido y esto parecía el Bernabéu. El suyo no está en condiciones. Este se hizo de los residuos de Hunosa. Nos encargamos nosotros mismos en los 60 porque esto era una escombrera. Tengo que agradecer a Renfe y Hunosa su colaboración en el cierre perimetral del campo, para evitar en la medida de lo posible que los balones fuesen al río. Ahora y después de todo el esfuerzo, es una maravilla ver el campo.

Al San Luis no le cobramos nada; al revés, lo ayudamos en todo lo que podemos. Cuando a los equipos se les construye su campo, vienen aquí a entrenar. Lo hizo el Alcázar, y nadie les dijo “esta boca ye la mía”. Nadie pide ni un rial a cambio. Ahora mismo está el Alcava, que tiene 10 o12 equipos; también el San Luis y nosotros. Estamos para ayudarnos. O así debería ser. Igual nosotros somos los tontos del pueblo, pero…

¿Tiene algún agradecimiento especial?

Sí, claro. Agradezco a toda la gente que me ayuda, a mi familia, a la directiva del San Esteban y al Ayuntamiento y a Festejos de El Carbayu por acordarse de mí. Esto es un honor y yo no contaba con él. Para mí familia es un orgullo: con lo cabezón que soy, si le digo a mi mujer que no lo acepto, me pone a parir.

Por último, dígame un deseo para el futuro.

Me conformo con poco: tener algún equipo y poder mantener todo esto.