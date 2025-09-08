El Adif prevé rematar este mes la retirada de material ferroviario para que el Principado inicie la urbanización del plan de vías en Langreo

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aseguró que está a la espera de que Hunosa concluya las obras de extensión de la red de geotermia en Langreo Centro para rematar los trabajos del soterramiento de las vias y entregar los terrenos al Principado, con el fin de que el Gobierno regional pueda asumir la urbanización de los terrenos liberados por el trazado ferroviario. La previsión del organismo estatal es que todos esos flecos queden resueltos a lo largo del presente mes, de forma que la urbanización pueda arrancar a continuación.

Así lo expresaron responsables del ente ferroviario. "Adif, Ayuntamiento de Langreo y Principado de Asturias mantienen una colaboración estrecha y permanente en relación con las actuaciones derivadas del soterramiento del ferrocarril a su paso por esta localidad. En ese contexto, Adif se reunió el pasado martes 2 de septiembre con el alcalde de Langreo y su concejal de Urbanismo con objeto de coordinar las dos actuaciones finales que se están llevando a cabo sobre la losa de la zona soterrada y que hacen necesario simultanear los trabajos de tendido eléctrico de la compañía Hunosa con la retirada de los materiales ferroviarios por parte de Adif".

La actuación de Hunosa, señaló el Adif, que está "terminando las canalizaciones y tuberías de su proyecto de geotermia ha obligado a cortar al tráfico la calle Pepita Fernández Duro. Por su parte, los trabajos de Adif para retirar los carriles embebidos en el asfalto del paso a nivel clausurado" a la altura de Valnalón, "también requieren el corte de tráfico en ese punto, por lo que tanto la Policía Local como el propio alcalde de Langreo han solicitado dar prioridad a la obra de Hunosa y evitar así una mayor afección al tráfico viario en esa zona".

La zona afectada por la actuación. / M. Á. G.

Por todo ello, argumentó el gestor ferroviario, "la finalización del desmantelamiento por parte de Adif está condicionada a la finalización de las canalizaciones de Hunosa, que ha informado que tiene previsto concluir los trabajos la próxima semana. Será entonces cuando Adif pueda llevar a cabo las tareas que faltan para la retirada definitiva de materiales". La previsión es finalizar los remates este mismo mes de septiembre, para entregar el suelo al Principado para que ejecute la urbanización, que tiene un plazo de ejecución de quince meses.

Coordinación

"Esta coordinación entre ambas administraciones permitirá que se realicen las dos actuaciones y que quede liberada la losa para los trabajos previstos de urbanización por parte del Principado de Asturias", detalló el Adif.

El plan de vías de Langreo ha supuesto hasta ahora un desembolso de 135 millones que se irá hasta los 144 cuando concluyan las labores de urbanización del terreno liberado por las vías. Es ese desembolso se recogen 3,5 millones de los dos últimos modificados de obra que ha habido que añadir para hacer frente a los sobrecostes y finalizar un proyecto que comenzó a ejecutarse a finales del año 2009.