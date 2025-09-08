El Carbayu, sin tregua en su día grande

El Carbayu vive hoy su jornada más destacada. A las 11.30 horas la diana floreada, seguida de la bendición del ramu con la actuación del Grupo Reija. Acto seguido, Juan Fombella Villaverde, de Cerámica del Nalón, será el encargado de leer el pregón. El programa continuará con el nombramiento de Ramón Secades como Langreano de Honor, distinción que reconoce su aportación al fútbol base y, en especial, al San Esteban de Ciaño.

La misa solemne se celebrará a las 13.00 horas, con los cantos de la Agrupación Coral "El Carmen" José León Delestal. Tras la liturgia, la virgen saldrá en procesión, acompañada por la Banda de Música de Langreo, la Banda de Gaites Conceyu Llangreo y el Grupo Reija.

Juan Fombella, pregonero de la fiesta. / LNE

La tradicional comida de campu comenzará a las 15.00 horas y contará con la animación de la Charanga Picante, llegada desde Gijón. El Menú Especial suma unas 240 reservas. Además, más de 200 personas disfrutarán de la zona habilitada junto a la ermita, equipada con mesas y sillas para compartir la jornada festiva en familia y con amigos.

La tarde seguirá cargada de música: a las 16.00 horas actuará el Grupo Reija y a las 17.00 horas será el turno de Mina Longo. La puya’ ramu tendrá lugar a las 18.30 horas y, quince minutos más tarde, arrancará el Bingu Llocu, con premios para los participantes. El Trío Nostalgias pondrá la nota musical a las 20.00 horas. La noche estará reservada para la verbena, con DJ Vas Bailar y, a medianoche, la macrodiscoteca de Dani Parrondo.

La puya’l ramu cuenta con la colaboración de Mina Longo.

El acceso contará con servicio especial de transporte. Hoy y mañana habrá autobuses nocturnos desde las 22.00 horas. Además, mañana funcionará también un servicio diurno entre las 10.00 y las 22.00 horas. Las salidas se realizarán desde La Felguera (estación de autobuses), Sama (Plaza de La Salve) y Ciañu (Torre de La Quintana).

Dani Parrondo, artista de la última verbena. / LNE

Las fiestas de El Carbayu, declaradas de Interés Turístico Regional, están organizadas por la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu, en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo.