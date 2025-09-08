Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Carbayu, sin tregua en su día grande

La lectura del pregón, el nombramiento del Langreano de Honor, la misa, la procesión y la comida de campu, además de la última verbena, serán las actividades de este lunes

La Virgen de El Carbayu, en procesión.

La Virgen de El Carbayu, en procesión.

A. A.

El Carbayu vive hoy su jornada más destacada. A las 11.30 horas la diana floreada, seguida de la bendición del ramu con la actuación del Grupo Reija. Acto seguido, Juan Fombella Villaverde, de Cerámica del Nalón, será el encargado de leer el pregón. El programa continuará con el nombramiento de Ramón Secades como Langreano de Honor, distinción que reconoce su aportación al fútbol base y, en especial, al San Esteban de Ciaño.

La misa solemne se celebrará a las 13.00 horas, con los cantos de la Agrupación Coral "El Carmen" José León Delestal. Tras la liturgia, la virgen saldrá en procesión, acompañada por la Banda de Música de Langreo, la Banda de Gaites Conceyu Llangreo y el Grupo Reija.

Dani Parrondo cerrará las celebraciones.

Juan Fombella, pregonero de la fiesta. / LNE

La tradicional comida de campu comenzará a las 15.00 horas y contará con la animación de la Charanga Picante, llegada desde Gijón. El Menú Especial suma unas 240 reservas. Además, más de 200 personas disfrutarán de la zona habilitada junto a la ermita, equipada con mesas y sillas para compartir la jornada festiva en familia y con amigos.

La tarde seguirá cargada de música: a las 16.00 horas actuará el Grupo Reija y a las 17.00 horas será el turno de Mina Longo. La puya’ ramu tendrá lugar a las 18.30 horas y, quince minutos más tarde, arrancará el Bingu Llocu, con premios para los participantes. El Trío Nostalgias pondrá la nota musical a las 20.00 horas. La noche estará reservada para la verbena, con DJ Vas Bailar y, a medianoche, la macrodiscoteca de Dani Parrondo.

La puya’l ramu cuenta con la colaboración de Mina Longo.

La puya’l ramu cuenta con la colaboración de Mina Longo.

El acceso contará con servicio especial de transporte. Hoy y mañana habrá autobuses nocturnos desde las 22.00 horas. Además, mañana funcionará también un servicio diurno entre las 10.00 y las 22.00 horas. Las salidas se realizarán desde La Felguera (estación de autobuses), Sama (Plaza de La Salve) y Ciañu (Torre de La Quintana).

Juan Fombella, de Cerámica del Nalón, pregona la fiesta.

Dani Parrondo, artista de la última verbena. / LNE

Las fiestas de El Carbayu, declaradas de Interés Turístico Regional, están organizadas por la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu, en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  2. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  3. Los vecinos del barrio de El Pilar, en Lada, viven sobre una ciénaga
  4. La sentida carta de agradecimiento de una clienta a la sidrería 'El Gaucho' de Langreo: 'Se cierra, pero nunca se apagará en nuestra memoria
  5. Un accidente obliga a la Guardia Civil a regular el tráfico en la A-66
  6. El juez falla contra el Ayuntamiento de San Martín en el caso del cementerio de El Entrego y el alcalde lo celebra
  7. Asturias sigue a la cabeza de España en suicidios, con 14 víctimas por cada 100.000 habitantes
  8. Los bosques del futuro se ensayan en las Cuencas: el proyecto para crear sumideros de carbono inicia sus tests en Mieres y Langreo

Julio Mallada y José Antonio "Cantu La Vara", premio "Gaitero 2025"

Julio Mallada y José Antonio "Cantu La Vara", premio "Gaitero 2025"

El Carbayu, sin tregua en su día grande

El Carbayu, sin tregua en su día grande

El músico Imanol Núñez pregona el jueves las fiestas del Cristo

El músico Imanol Núñez pregona el jueves las fiestas del Cristo

Tres alumnas de la zona rural de Lena no irán al instituto por falta de transporte

Tres alumnas de la zona rural de Lena no irán al instituto por falta de transporte

Roberto García: "Estamos construyendo un Langreo más amable, más justo y con más futuro"

Roberto García: "Estamos construyendo un Langreo más amable, más justo y con más futuro"

Los "Claxon Boys" ponen a bailar a Requejo

Los "Claxon Boys" ponen a bailar a Requejo

La primera "Xuntanza popular" de Lena recauda fondos contra el cáncer

La primera "Xuntanza popular" de Lena recauda fondos contra el cáncer

Atención lavianeses: el día 10 empiezan las obras de mejora en los parques infantiles de la Pola

Atención lavianeses: el día 10 empiezan las obras de mejora en los parques infantiles de la Pola
Tracking Pixel Contents