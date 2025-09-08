Los "Claxon Boys" ponen a bailar a Requejo
Las fiesta de Requejo, que este lunes celebran su día grande, vivieron el domingo una especial sesión vermú gracias al grupo "Claxon Boys", que hizo las delicias de las decenas de personas que estaban en la plaza mierense.
Desde boleros a rumbas, de pop a rock, los parroquianos se levantaron en muchas ocasiones de sus mesas para pegarse algún que otro baile. Y para cerrar, como no podía ser de otra manera, el "Asturias" de Víctor Manuel, que provocó un improvisado corro para despedir el concierto.
