Julio Mallada y José Antonio "Cantu La Vara", premio "Gaitero 2025"

Los cantantes de tonada asturiana Julio Mallada Gancedo y José Antonio González Fernández, "Cantu La Vara", han sido premiados con el galardón "Gaitero 2025", una distinción que entrega de forma anual la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana (AICA) junto con la Hermandad de La Probe de Morcín.

Sus respectivas trayectorias musicales de cuatro décadas sobre los escenarios y sus continuadas y desinteresadas colaboraciones con distintos actos culturales han sido los principales motivos que ha tenido en cuenta el jurado para otorgarles este trofeo. Ambos cantantes recibirán el premio el lunes 15 de septiembre, en La Foz de Morcín. Se lo entregarán José Maria Montes Presa, presidente de la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana, y Nuria Ruiz, presidenta de la Hermandad de La Probe, durante el festival folclórico en el que también participarán ambos cantantes.

Carreras

José Antonio González (Oviedo, 1955) se crió en el pueblo riosano del Cantu La Vara y comenzó a cantar en 1976. Minero jubilado, ganó los concursos "Mercaplana" y "Vega de Anzo". En 2012 dejó de cantar para centrarse en dar clases de tonada, que imparte actualmente en Laviana, Ciaño, Cangas del Narcea y Oviedo. Donó su archivo musical al Ayuntamiento de Riosa, en cuya Casa de Cultura permanece expuesto.

Julio Mallada (Otura, 1961) comenzó a cantar tonada en una boda en 1982 animado, precisamente, por José Antonio "Cantu La Vara" y debutó en las fiestas de La Probe de 1983. En sus 33 años sobre los escenarios ha participado en 132 certámenes, siendo finalista en 114 de ellos. Ganó el concurso de El Entrego en dos ocasiones y quedó segundo en los de La Nueva, Rioturbio y Ribadesella.

Cuenta con dos grabaciones en solitario en 1995 y 2000, y con el disco "Sidra y toná" de 2008. Su mayor satisfacción musical fue cantar, según el mismo indica, ante Don Felipe de Borbón en 2002 con motivo de la entrega del premio "Pueblo Ejemplar" a La Foz de Morcín.