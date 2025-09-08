Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El músico Imanol Núñez pregona el jueves las fiestas del Cristo

Los festejos arrancan el miércoles con una prueba de natación y un concurso de cocina

Imanol Núñez toca la gaita junto a José Luis Capitán, en un acto celebrado este año.

Imanol Núñez toca la gaita junto a José Luis Capitán, en un acto celebrado este año.

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Turón (Mieres)

Es la fiesta grande del valle de Turón y ya está a la vuelta de la esquina. Se trata de El Cristo, una celebración de la que ya se conoce el pregonero. Se trata del músico y profesor Imanol Núñez, que el jueves será el encargado de abrir oficialmente unos festejos que de forma oficiosa comienzan un día antes.

Y es que el miércoles tendrán lugar, como primeros actos de El Cristo, la tercera edición del Trofeo de Natación "Mejoras del Valle. Memorial Arsenio Suárez" (18.00 horas, piscina de Lago) y la semifinal de la cuarta edición del concurso culinario "Turón Chef" (19.00 horas, La Salle).

El acto inaugural de las fiestas, el jueves a partir de las 20.00 horas en el Salón de La Salle, no solo contará con el pregón de Imanol Núñez, sino que también servirá para la coronación de la reina y las damas de la fiesta, que este año son Yaiza Rodríguez Menéndez, Julia Asensio Baquero y Lucía Muñiz Gamonal, respectivamente.

