Roberto García: "Estamos construyendo un Langreo más amable, más justo y con más futuro"

Roberto Marcos García es el alcalde de Langreo. Después de dos años al frente del consistorio, hace balance, autocrítica y reivindica la labor que hasta ahora ha realizado junto con su equipo de gobierno.

¿En qué momento se encuentra, ahora mismo, Langreo?

Creo que estamos viviendo un momento dulce. No lo llamaría extraordinario, porque todavía tenemos muchos retos pendientes, pero sí un momento positivo en el que se están cerrando proyectos que llevaban años encallados, sin avanzar. Además, estamos viendo cómo llega nueva población y cómo se ha generado un interés por el territorio que incluso viene del exterior. ¿Quién hubiera dicho hace apenas unos años que China pondría sus ojos en Langreo y vendría a explorar nuestras posibilidades?

También es cierto que el año no comenzó bien, porque nos tocó sufrir el primer asesinato machista: Karilenia. Fue un golpe tremendo y muy doloroso que nadie espera vivir en su propia comunidad. Este hecho nos marcó profundamente y nos hizo tomar conciencia del sufrimiento que genera la violencia de género, así como la necesidad de una respuesta firme, sin concesiones. Nos hemos comprometido desde el primer momento a rechazar esta lacra, desde la base, que entendemos que es la coeducación en las aulas. Y también estamos comprometidos a señalar con claridad a quienes, con sus discursos negacionistas, alimentan un problema que cuesta vidas. Cuando a quien asesinan es a tu vecina, el problema adquiere una crudeza imposible de ignorar.

Han pasado ya dos años desde el inicio de su mandato. ¿Qué balance hace de este tiempo?

Este tipo de preguntas me recuerdan a las que hacen en los tribunales cuando se valora la incapacidad laboral de una persona: si dices que estás bien, parece que te contradices; si dices que estás mal, te echas piedras encima. La realidad es que, como en la vida, hay cosas que se han hecho bien, cosas que quedan por mejorar y otras que podrían haberse hecho de otra manera. No estoy plenamente satisfecho, porque sé que muchas cosas podrían haberse llevado a cabo con más agilidad. La administración es lenta, y a veces me puede la impaciencia. Además, siempre hay obstáculos en el camino: algunos son imprevistos y otros, lamentablemente, provocados por quienes parecen profesionales en poner palos en las ruedas. En esta vida tiene que haber de todo. Aun así, creo que hemos conseguido avances importantes.

En materia de empleo, por ejemplo, hemos logrado reducir poco a poco el número de parados. Actualmente estamos en 2.686 desempleados, con una tasa del 16,38 %. Es alta, nadie lo niega, pero seguimos reduciéndola. Es un cambio sustancial, aunque todavía insuficiente, porque el paro sigue siendo uno de los grandes dramas de nuestros vecinos y vecinas, junto con la falta de vivienda.

Necesitamos una reforma urbanística seria, consensuada, en la que todos participemos. Hemos comenzado con pequeños cambios, que comprendo que pueden resultar molestos, pero preferimos hacerlos ahora y no esperar al último año de mandato para que parezca que solo buscamos rédito electoral. Queremos un Langreo preparado para las próximas décadas, no solo para las próximas elecciones.

¿Cuáles son las principales obras en marcha y qué objetivos persiguen?

Hay obras muy necesarias que no pueden demorarse más. Por ejemplo, hace años que no se actúa en las aceras: no son accesibles, muchas baldosas se han levantado y se convierten en un peligro para peatones. Los rebajes de los pasos de peatones hay que revisarlos. También queremos implantar un carril bici, un tema necesario y complejo, y garantizar rutas seguras para que los niños y niñas puedan ir y volver del colegio sin tener que sortear obstáculos o barreras arquitectónicas. Como padre, sé lo que significa esa tranquilidad. Las calles son para transitar por ellas con comodidad y con libertad. Para personas con discapacidad nuestras calles son claramente mejorables y hay que acometerlo. Nuestros parques también pedían a gritos una renovación. El parque viejo, con tanto monumento y tan poca luz, parecía un cementerio. Queremos darle vida, convertirlo en un espacio para mayores y pequeños donde apetezca estar y disfrutarlo. Otro caso es la calle Norte, que es una auténtica vergüenza. Ya el primer año de mandato los taxistas me trasladaron el problema. Pero no es un caso aislado: otras calles asfaltadas hace pocos años presentan baches porque se hicieron mal. Eso también debemos corregirlo.

En definitiva, trabajamos por una ciudad más amable, más habitable y pensada para las personas. Seguiremos luchando por los intereses de los vecinos y las vecinas.

¿Cómo se traduce esa lucha por los vecinos en la práctica?

Desde el primer día hemos dado la cara. Un buen ejemplo fue el problema del transporte escolar de los alumnos de Tuilla. En aquel momento subimos con los representantes de los partidos políticos y con los vecinos, realizamos una medición objetiva y demostramos que esos niños y niñas tenían derecho a disponer de transporte. Fue una de las primeras situaciones en las que quedó claro que estábamos para resolver los problemas de la gente. Otro asunto clave ha sido el del Credine, que siempre ha sido una espina en Langreo. Yo participé en la plataforma desde el principio y, aunque el camino no ha sido sencillo, hemos logrado avances. Lo más importante es que el Ayuntamiento ha recuperado su lugar en la comisión que trabaja para poner en marcha de nuevo este equipamiento. Se trata de una mesa a tres en la que se está decidiendo cómo se debe ordenar el futuro del Credine, y conviene recordar que no es algo que inventemos ahora, sino que ya venía recogido en el convenio.

También estamos comprometidos con los vecinos y vecinas en un tema tan delicado como la escombrera de Iberdrola en La Felguera. Me parece vergonzoso que una compañía de esa magnitud haya generado esta situación. No vamos a resignarnos: aunque tengan grandes equipos jurídicos y hayan tratado de blindarse, de momento ya hemos logrado que en el primer recurso nos dieran la razón. Es solo un paso, pero demuestra que se puede ganar esta batalla y que la vamos a pelear hasta el final.

Otro problema es el de la subestación de Lada, que rompe la comunicación del barrio y afecta de lleno a una zona deportiva extraordinaria. Es un asunto que no vamos a dejar de lado porque condiciona el día a día de los vecinos y vecinas y el futuro desarrollo de la zona.

En estos años también hemos trabajado mucho para que las infraestructuras pendientes sean una realidad. Ahí está, por ejemplo, la inauguración del Palacio de Justicia, un equipamiento muy necesario para el concejo. Y, por supuesto, el soterramiento, que ha sido una reivindicación histórica de Langreo. Hubo muchas dificultades, llamadas, enfrentamientos y presiones, pero hoy los trenes ya circulan por debajo. Ahora llega la fase de urbanización y seguiremos encima, llamando, exigiendo plazos y controlando que todo se cumpla.

Este equipo de gobierno va a dar las vueltas necesarias para conseguir que todos los proyectos que están encima de la mesa se terminen. Mediando, dialogando y sacando los dientes cuando tenga que hacerse: van a dar en duro.

Antes mencionaba la violencia de género… ¿qué avances se han logrado en materia de derechos sociales en Langreo?

Hemos trabajado bastante, aunque siempre quedan cosas por hacer. Sé que en este mismo medio hay una entrevista pendiente con David Fernández, nuestro concejal de Derechos Sociales, y no quisiera yo pisarle lo que él conoce a la perfección. Poe dar unas pequeñas pinceladas… En este terreno creo que podemos sentirnos orgullosos: la puesta en marcha del Consejo de Mayores, el apoyo a la población inmigrante con un traductor municipal, el incremento de becas de comedor y de ayudas para actividades extraescolares… Todo suma para mejorar la vida de la gente.

Otro tema siempre delicado es el de los impuestos. ¿Cuál es su visión?

Soy claro: todo lo que hacemos se financia con dinero, y ese dinero sale de los impuestos. No hay maná que caiga del cielo. Nuestro Estado de Bienestar se sostiene gracias a la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras que ponen parte de su salario al servicio de la comunidad. A veces escuchamos discursos que prometen bajar impuestos sin explicar las consecuencias: menos transporte público, peor sanidad, peor educación… Son discursos de fantasía que perjudican siempre a la clase trabajadora, que es la que sostiene, con su sudor y esfuerzo, los avances, los derechos y el horizonte de futuro que perseguimos. Un ejemplo: en la farmacia, estaban contando dos mujeres, de una autonomía cercana, las dificultades para el acceso a la atención médica y a la prescripción de medicación que tenían en su pueblo, mientras que aquí, en Langreo, Principado de Asturias, se les había atendido y dispensado lo que necesitaban. Es como para sorprenderse. El mismo país, distinto trato. Distinto gobierno autonómico también.Yo creo que el que más tiene debe aportar más, porque solo así podremos tener un Langreo bonito, con calles bien iluminadas, aceras en buen estado y servicios públicos de calidad.

Usted llegó al gobierno con una solicitud por parte de la ciudadanía, la de combatir los problemas de convivencia ciudadana, y habló de una ordenanza al respecto. ¿Se ha quedado en un cajón?

No, pero hemos cambiado la manera de verla. Desde finales de 2024 analizamos varias propuestas, pero ninguna nos convencía porque consideramos que las ordenanzas que teníamos sobre la mesa eran demasiado punitivas y no es la manera en la que entendemos la sociedad. Nosotros creemos que una ordenanza de convivencia tiene que ser propositiva, no solo sancionadora. Queremos que regule conductas que generan problemas, pero también que sirva como ejemplo positivo, que muestre cómo se debe convivir en una ciudad moderna y respetuosa. Estamos escuchando constantemente a educadores y expertos en pedagogía diciéndonos que como más se aprende es dando ejemplo y acompañando a las personas. Queremos, en definitiva, que esta normativa sea un ejemplo en el que veamos reflejadas aquellas conductas que debemos primar en nuestro comportamiento. Y en ese sentido hemos estado trabajando durante este tiempo. Dentro de nada se podrán ver los resultados.

Ha insistido en la importancia de la participación ciudadana. ¿Cómo se está fomentando?

Creo que las instituciones no solo deben ser transparentes, sino también participativas. La ciudadanía tiene que conocer lo que significa participar, implicarse en los proyectos y también en la toma de decisiones. Es cierto que no es un camino fácil, es un proceso lento, pero si queremos que las medidas tengan continuidad y no se pierdan con cada cambio de gobierno, deben construirse sobre consensos amplios y con la participación de todos y todas.

En esta línea, ya hemos dado pasos importantes: hemos puesto en marcha distintos consejos sectoriales, que son fundamentales para favorecer la implicación ciudadana. Ahora queremos dar un paso más y explorar fórmulas que permitan a los vecinos y vecinas participar también en la toma de decisiones. La idea es crear un espacio donde puedan expresar sus opiniones, como ya hicimos con la juventud en una experiencia muy enriquecedora: los jóvenes debatieron, propusieron y aportaron su visión, y fue muy valioso ver la realidad a través de sus ojos. Mirar un parque desde la perspectiva de un niño, por ejemplo, te hace descubrir aspectos que a menudo pasamos por alto, y lo mismo ocurre cuando escuchamos la mirada experimentada de quienes han vivido toda una vida en nuestros barrios.

Por otra parte, estamos manteniendo reuniones con los distintos alcaldes de barrio y con asociaciones vecinales. Me queda una visita pendiente y agradezco la paciencia que están teniendo, pero quiero acudir con una propuesta clara a una deuda pendiente, por eso estoy esperando a que tengamos todo bien definido. A esto se suma la organización de la primera jornada de puertas abiertas en colegios e institutos, una iniciativa que busca acercar aún más las instituciones a la ciudadanía desde edades tempranas.

¿Cuál es su gran objetivo para los próximos años?

Mi compromiso es claro: queremos un Langreo sostenible, amable y con futuro. Sé que no todo se consigue rápido ni fácil, pero tengo empeño y convicción. Vamos a dar todas las vueltas que sean necesarias, igual que hicieron otros antes que nosotros en momentos muy difíciles. ¿Recordáis las vueltas al parque de los trabajadores de Duro Felguera? Langreo ha sabido resistir y reinventarse muchas veces. Ahora nos toca hacerlo de nuevo, con la ayuda de todos los vecinos y vecinas, para dejar un municipio mejor del que encontramos. Ese es mi objetivo y mi responsabilidad como alcalde.