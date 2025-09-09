Las actividades de verano de Pajares duplican sus usuarios, dice el Principado

La Consejera de Cultura, Política Llingüistica y Deporte, Vanessa Gutiérrez, aseguró ayer que los participantes en las actividades organizadas en el programa estival "Veranu en Payares" crecieron más del 200 por ciento. La consejera socialista ofreció estos datos en una respuesta a una pregunta de Vox respecto al festival de Montaña celebrado en julio y que fue duramente criticado por la formación.

Gutiérrez explicó que "hay actividades en las que no se puede medir el público que va, pero en las organizadas que tienen un cupo máximo de participantes sí que se pueden dar datos". Y los dio: "Este verano, han participado 339 personas en estos eventos, por los 107 participantes de 2024, lo que supone un incremento del 217 por ciento" .

"Ni el Tato"

El portavoz de Vox, Javier Jové, criticó lo que definió como una "campaña de publicidad" del Principado con la celebración del I Festival de Montaña de Valgrande-Pajares. "Se gastaron 16.350 euros en un evento que pretendió ser un lavado de cara del complejo, para aparentar una normalidad que no es tal", dijo el diputado.

En este sentido, Jové señaló, fotografía en mano, que "no fue ni el Tato, apenas había 20 personas en una carpa de 200 metros cuadrados, contando a los camareros, al grupo de música y a los técnicos". "Esperamos que estas acciones de publicidad se acaben, porque esos 16.350 euros salieron de los impuestos de los asturianos", aseguró.

Gutiérrez por su parte, no negó la escasa participación en ese evento festivo, celebrado el 5 de julio, si bien argumentó la necesidad de invertir "en el acceso a la cultura de las zonas rurales".