Adiós al último vestigio del paso de los trenes de Feve por La Felguera: el Adif retira los raíles del paso a nivel clausurado en Langreo Centro tras el soterramiento

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha iniciado los trabajos para retirar las vías del antiguo paso a nivel de Valnalón, sin uso desde que, el pasado mes de junio, el tráfico ferroviario fuera derivado por el interior del tramo soterrado. Esta actuación permitirá rematar los trabajos del soterramiento y entregar los terrenos al Principado, con el fin de que el Gobierno regional pueda asumir la urbanización del suelo liberado por el trazado ferroviario.

El Adif aseguró recientemente que estaba a la espera de que Hunosa concluyese las obras de extensión de la red de geotermia en Langreo Centro para culminar la obra. Los trabajos de Adif para retirar los carriles embebidos en el asfalto del paso a nivel clausurado a la altura de Valnalón requieren, al igual que en el caso de la geotermia, "el corte de tráfico en ese punto, por lo que tanto la Policía Local como el propio alcalde de Langreo solicitaron dar prioridad a la obra de Hunosa y evitar así una mayor afección al tráfico viario en esa zona", señaló Adif.

La retirada de las vías. / Adif

En el proyecto de obra de urbanización, aprobado y adjudicado hace más de dos años y medio, se contempla la apertura de un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano. Los terrenos que antes ocupaba la trinchera ferroviaria están llamados a ser un lugar de paseo y esparcimiento en Langreo, pero por el momento toca esperar.

Plan de vías

El plan de vías de Langreo ha supuesto hasta ahora un desembolso de 135 millones que se irá hasta los 144 cuando concluyan las labores de urbanización del terreno liberado por las vías. Es ese desembolso se recogen 3,5 millones de los dos últimos modificados de obra que ha habido que añadir para hacer frente a los sobrecostes y finalizar un proyecto que comenzó a ejecutarse a finales del año 2009.